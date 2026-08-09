کشف ۱۴۵ تن چوب و هیزم از باند بزرگ قاچاق در آمل؛ ۱۱ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری جامخانه با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی آمل در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و حفاظت از عرصههای طبیعی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، فعالیت یک شبکه قاچاق چوب را شناسایی کردند.
وی افزود: پس از هماهنگی با دستگاه قضائی و با همکاری مأموران منابع طبیعی، دو کارگاه چوببری در حومه شهرستان آمل مورد بازرسی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: در جریان این بازرسیها، ۷۵ تن چوب جنگلی از گونههای راش و ممرز و همچنین ۷۰ تن هیزم جنگلی کشف شد که بنا بر بررسیهای انجامشده، خارج از ضوابط قانونی تهیه و در این محلها دپو شده بود.
باقری جامخانه ارزش تقریبی محمولههای کشفشده را بر اساس ارزیابی کارشناسان منابع طبیعی ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تحقیقات پلیس نشان داد این محمولهها توسط یک شبکه سازمانیافته تهیه، انبار و برای انتقال و فروش آماده شده بود.
وی با اشاره به شناسایی عوامل این شبکه بیان کرد: ۹ نفر از اعضای اصلی باند که در مراحل مختلف از قطع غیرمجاز درختان تا حمل، دپو و فروش چوب فعالیت داشتند، دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی آمل همچنین از بازداشت دو نفر از کارکنان متخلف منابع طبیعی در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: این افراد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و در ازای دریافت رشوه، زمینه فعالیت اعضای شبکه را فراهم کرده بودند و اتهاماتی از جمله اختلاس و دریافت رشوه متوجه آنهاست.
باقری جامخانه تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان چوب و عوامل تخریب جنگل با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این پرونده ادامه خواهد داشت.
نظر شما