به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره گلستان‌خوانی دانش‌آموزان استان فارس که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه شیراز برگزار شد، اظهار کرد: برنامه گلستان‌خوانی یکی از ارزشمندترین برنامه‌هایی است که در مدارس استان فارس پایه‌گذاری و اجرایی شده است.

وی افزود: جشنواره گلستان‌خوانی برنامه‌ای برای پیوند زدن هویت اسلامی ـ ایرانی با آموزه‌های تربیتی است و بر همین اساس مصمم هستیم این برنامه را در سایر استان‌های کشور نیز توسعه دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این جشنواره آثار ارزشمند و فاخری توسط دانش‌آموزان استان فارس تولید شده که از محتوای غنی و ارزشمندی برخوردار است.

حکیم‌زاده با بیان اینکه ایران سرزمین گنجینه‌های عظیم شعر و ادب فارسی است، گفت: خدا را شکر می‌کنیم که در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هر زمان نیاز باشد می‌توانیم از گنجینه عظیم شعر و ادب فارسی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: گلستان سعدی با توجه به آموزه‌های اخلاقی و تربیتی فراوانی که دارد، بستر مناسبی برای تربیت دانش‌آموزان است و می‌توان از ظرفیت این اثر ارزشمند در نظام تعلیم و تربیت بهره گرفت.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سعدی یک جامعه‌شناس جهاندیده بود که به زمان خودش محدود نمی‌شود؛ او هم راه‌های آسمان را به ما نشان می‌دهد و هم پایش بر زمین است و همین ویژگی سبب شده آموزه‌های او برای نسل‌های مختلف قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به محتوای تربیتی گلستان سعدی گفت: سعدی در گلستان هم از آفت‌ها و هم از محدودیت‌ها سخن می‌گوید و سخنان او به گونه‌ای است که امروز نیز کاملاً به کار ما می‌آید.

حکیم‌زاده افزود: هر یک از حکایت‌های گلستان سعدی را که مطالعه کنیم، می‌توانیم درسی متناسب با گروه‌های مختلف سنی از آن استخراج کنیم و این ظرفیت باید در فرآیند تربیت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: گلستان‌خوانی تنها یک فن بیان یا یک نمایش ساده نیست، بلکه فراتر از این موضوعات است؛ چراکه در این برنامه به برداشت‌های تربیتی نیز توجه می‌شود و دانش‌آموزان از طریق زبان سعدی با گنجینه‌های ادبی و فرهنگی کشور آشنا می‌شوند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به جایگاه ادبی و فرهنگی فارس اظهار کرد: قائد شهید امت تنها یک رهبر سیاسی بزرگ در سطح جهان نبود، بلکه در زمان معاصر با ادبیات نیز آشنایی و ارتباط عمیقی داشت.

حکیم‌زاده گفت: به واسطه ظرفیت عظیم ادبی استان فارس و وجود ستاره‌های ادبی بزرگی همچون سعدی و حافظ، این استان همواره از جایگاه ویژه‌ای در حوزه فرهنگ و ادب فارسی برخوردار بوده است.