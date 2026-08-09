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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

حکیم‌زاده: جشنواره گلستان‌خوانی فارس به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد

حکیم‌زاده: جشنواره گلستان‌خوانی فارس به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد

شیراز-معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت:جشنواره گلستان‌خوانی با پیوند هویت اسلامی و آموزه‌های تربیتی، یکی از ارزشمندترین برنامه‌های مدارس بوده و به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره گلستان‌خوانی دانش‌آموزان استان فارس که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه شیراز برگزار شد، اظهار کرد: برنامه گلستان‌خوانی یکی از ارزشمندترین برنامه‌هایی است که در مدارس استان فارس پایه‌گذاری و اجرایی شده است.

وی افزود: جشنواره گلستان‌خوانی برنامه‌ای برای پیوند زدن هویت اسلامی ـ ایرانی با آموزه‌های تربیتی است و بر همین اساس مصمم هستیم این برنامه را در سایر استان‌های کشور نیز توسعه دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این جشنواره آثار ارزشمند و فاخری توسط دانش‌آموزان استان فارس تولید شده که از محتوای غنی و ارزشمندی برخوردار است.

حکیم‌زاده با بیان اینکه ایران سرزمین گنجینه‌های عظیم شعر و ادب فارسی است، گفت: خدا را شکر می‌کنیم که در سرزمینی زندگی می‌کنیم که هر زمان نیاز باشد می‌توانیم از گنجینه عظیم شعر و ادب فارسی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: گلستان سعدی با توجه به آموزه‌های اخلاقی و تربیتی فراوانی که دارد، بستر مناسبی برای تربیت دانش‌آموزان است و می‌توان از ظرفیت این اثر ارزشمند در نظام تعلیم و تربیت بهره گرفت.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سعدی یک جامعه‌شناس جهاندیده بود که به زمان خودش محدود نمی‌شود؛ او هم راه‌های آسمان را به ما نشان می‌دهد و هم پایش بر زمین است و همین ویژگی سبب شده آموزه‌های او برای نسل‌های مختلف قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به محتوای تربیتی گلستان سعدی گفت: سعدی در گلستان هم از آفت‌ها و هم از محدودیت‌ها سخن می‌گوید و سخنان او به گونه‌ای است که امروز نیز کاملاً به کار ما می‌آید.

حکیم‌زاده افزود: هر یک از حکایت‌های گلستان سعدی را که مطالعه کنیم، می‌توانیم درسی متناسب با گروه‌های مختلف سنی از آن استخراج کنیم و این ظرفیت باید در فرآیند تربیت دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: گلستان‌خوانی تنها یک فن بیان یا یک نمایش ساده نیست، بلکه فراتر از این موضوعات است؛ چراکه در این برنامه به برداشت‌های تربیتی نیز توجه می‌شود و دانش‌آموزان از طریق زبان سعدی با گنجینه‌های ادبی و فرهنگی کشور آشنا می‌شوند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به جایگاه ادبی و فرهنگی فارس اظهار کرد: قائد شهید امت تنها یک رهبر سیاسی بزرگ در سطح جهان نبود، بلکه در زمان معاصر با ادبیات نیز آشنایی و ارتباط عمیقی داشت.

حکیم‌زاده گفت: به واسطه ظرفیت عظیم ادبی استان فارس و وجود ستاره‌های ادبی بزرگی همچون سعدی و حافظ، این استان همواره از جایگاه ویژه‌ای در حوزه فرهنگ و ادب فارسی برخوردار بوده است.

کد مطلب 6912541

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