شیخ اکرم الکعبی: نفت عراق باید از قیمومیت آمریکا خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق با انتقاد از سیاستهای آمریکا در این کشور، محور پروژه واشنگتن را «سرقت و غارت ثروتهای عراق» دانست و تأکید کرد مقاومت عراق در برابر غارت منابع و ثروت مردم این کشور سکوت نخواهد کرد.
شیخ اکرم الکعبی همچنین خواستار پایان قیمومیت آمریکا بر نفت عراق شد و گفت درآمد حاصل از فروش نفت باید مستقیماً در اختیار عراق قرار گیرد.
وی دستهای پشت پرده «تام باراک» و شبکه مافیای صهیونیستی را عامل اصلی بحران در درآمدهای نفتی دانست.
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