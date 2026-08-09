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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

شیخ اکرم الکعبی: نفت عراق باید از قیمومیت آمریکا خارج شود

شیخ اکرم الکعبی: نفت عراق باید از قیمومیت آمریکا خارج شود

دبیرکل جنبش النجباء عراق با اشاره به غارت ثروت‌های این کشور توسط آمریکا، خواستار پایان قیمومیت واشنگتن بر نفت عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در این کشور، محور پروژه واشنگتن را «سرقت و غارت ثروت‌های عراق» دانست و تأکید کرد مقاومت عراق در برابر غارت منابع و ثروت مردم این کشور سکوت نخواهد کرد.

شیخ اکرم الکعبی همچنین خواستار پایان قیمومیت آمریکا بر نفت عراق شد و گفت درآمد حاصل از فروش نفت باید مستقیماً در اختیار عراق قرار گیرد.

وی دست‌های پشت پرده «تام باراک» و شبکه مافیای صهیونیستی را عامل اصلی بحران در درآمدهای نفتی دانست.

کد مطلب 6912542

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      نظامی ها و کار کنانشان را برانید از خاکتان .
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      درود به شرفت اگر استقلال مالی داشته باشید عراق آباد میشود نفت خود را از طریق ایران به چین بفروشید و قراردادهای بلند مدت ببندید
    • NP NL ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
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      مقامات تجار عراق هیچ وقت تعامل خودشون رو منافع شخصی خودشون رو با غرب قطع نخواهند کرد و به حضور آمریکا در عراق پایان نخواهند داد مگر اینکه مقاومت و ملت عراق بیرونشون کنند

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