توقیف کشنده رنو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور فراهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری گفت: مأموران پلیس راه فرمهین اراک در حین گشت‌زنی در این محور، یک کشنده رنو را که راننده‌اش پسر نوجوان ۱۴ ساله بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به این‌که راننده در سن قانونی نبوده و فاقد گواهینامه رانندگی بوده، خودرو توقیف و راننده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: انتظار است خانواده‌ها به هیچ‌وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی ندهند چراکه برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد، برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.