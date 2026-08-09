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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

توقیف کشنده رنو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور فراهان

توقیف کشنده رنو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور فراهان

اراک-رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از توقیف یک دستگاه کشنده رنو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور فراهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله آشوری گفت: مأموران پلیس راه فرمهین اراک در حین گشت‌زنی در این محور، یک کشنده رنو را که راننده‌اش پسر نوجوان ۱۴ ساله بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: با توجه به این‌که راننده در سن قانونی نبوده و فاقد گواهینامه رانندگی بوده، خودرو توقیف و راننده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: انتظار است خانواده‌ها به هیچ‌وجه به کودکان و نوجوانان فاقد گواهینامه اجازه رانندگی ندهند چراکه برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد، برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6912517

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