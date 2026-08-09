به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر یکشنبه در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر، مدیرانکل دستگاههای اجرایی استان و مدیران شهرستانی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، با آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و قدردانی از تلاشهای دولت و بویژه ریاست جمهور اظهار کرد: در تلاش هستیم اعتبارات ملی را جذب کنیم که با پیگیریهای انجامشده، در سال گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت پروژه ها از منابع ملی تامین شد.
وی با اشاره به رویکرد توسعهای شهرستان افزود: پروژههایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، در اولویت تخصیص اعتبارات امسال قرار خواهند گرفت تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
فرماندار عسلویه با بیان اینکه هماکنون تعداد قابل توجهی پروژه های عمرانی فعال در حوزه های مختلف در سطح شهرستان در حال اجراست، گفت: عسلویه از جمله شهرستانهایی است که بیشترین تعداد پروژههای عمرانی فعال را در استان دارد و این موضوع نشاندهنده روند مطلوب توسعه و اجرای طرحهای زیربنایی است.
رئیس کمیته برنامهریزی و توسعه شهرستان عسلویه با تأکید بر اینکه مبنای اجرای پروژههای عمرانی، عدالت ، کارشناسی، آیندهنگری و تأمین منافع عمومی است، تصریح کرد: همه تصمیمات در حوزه توزیع اعتبارات با نگاه کارشناسی و بر اساس اولویتهای واقعی شهرستان اتخاذ میشود.
پاسالار همچنین با اشاره به شرایط کشور در سال گذشته خاطرنشان کرد: دولت در این مدت با وجود شرایط سخت و محدودیتهای مختلف، از خدمترسانی به مردم غافل نشده و روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی با جدیت ادامه یافته است.
وی در پایان با تأکید بر نقش مدیران دستگاههای اجرایی در پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان گفت: مدیران باید با رویکردی پروژهمحور، برنامهریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیتها، برای رفع مشکلات اساسی مردم و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تلاش کنند.
فرماندار عسلویه همچنین اعلام کرد که در توزیع اعتبارات امسال، بیشترین سهم بودجه کمیته برنامهریزی شهرستان به حوزه آموزش اختصاص یافته است تا ضمن توسعه زیرساختهای آموزشی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در شهرستان فراهم شود.
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