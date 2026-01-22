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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

پزشکیان: نقشه دشمنان گسترش و تداوم تروریسم است

پزشکیان: نقشه دشمنان گسترش و تداوم تروریسم است

رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ترکیه گفت: نقشه دشمنان امت اسلام گسترش و تداوم تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه روز پنجشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ در گفت و گوی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود، گفت: نقشه دشمنان امت اسلام گسترش و تداوم تروریسم و نا امنی در منطقه از طریق ایجاد بحران های داخلی است.

وی در این تماس تلفنی افزود: حضور میلیونی ملت ایران در صحنه اهداف طراحان حوادث اخیر را به شکست کشاند.

پزشکیان خطاب به همتای ترکیه ای خود تاکید کرد: مصمم به ارتقا و تقویت هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه هستیم.

رجب طیب اردوغان نیز در این گفتگوی تلفنی، گفت: صلح، ثبات و امنیت ایران برای ترکیه اهمیت راهبردی و حیاتی دارد.

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه سناریوهای مداخله گرانه علیه ایران را مردود می دانیم افزود: رویکرد اصولی و ساختارمند ایران در مدیریت اعتراضات قابل تقدیر است.

کد مطلب 6728593

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    نظرات

    • ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      5 9
      پاسخ
      مرگ برتروریست پست نجاست که کشورمان را نابود کردن

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