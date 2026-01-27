به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام یاریگین روسیه از فردا ( چهارشنبه) برگزار خواهد شد اما سفارت این کشور از صدور ویزا برای کشتیگیران ایران خودداری کرد تا نمایندگان کشتی آزاد ایران این مسابقات را از دست بدهند.
رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین از فردا چهارشنبه ۸ بهمن تا ۱۳ بهمن در کراسنویارسک روسیه برگزار میشود، اما سفارت روسیه ویزای کشتیگیران را صادر نکرد. قرار بود ۱۳ کشتیگیر عازم این مسابقات شوند.
اولین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی زاگرب از ۱۱ تا ۲۱ بهمن ماه برگزار خواهد شد که هنوز ویزای ملیپوشان برای زاگرب کرواسی صادر نشده است.
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