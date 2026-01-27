اعزام به کرواسی در ابهام؛ روسیه به کشتی‌گیران ایران ویزا نداد/ غیبت گوش‌شکسته‌ها در جام یاریگین

در حالی که از فردا رقابت‌های جام یاریگین به میزبانی روسیه برگزار می‌شود اما روسیه به کشتی‌گیران ایران ویزا نداد.