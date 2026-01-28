  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۷

در صورت صدور ویزا؛

دو فرنگی‌کار ۵۵ کیلوگرم راهی کرواسی می‌شوند

دو فرنگی‌کار ۵۵ کیلوگرم راهی کرواسی می‌شوند

رقابت های بین المللی رنکینگ کرواسی در کشتی فرنگی روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی رنکینگ کرواسی در کشتی فرنگی روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود. در صورت صدور ویزا برای نمایندگان کشورمان، پویا دادمرز و محمد حسینوند بعنوان نمایندگان وزن ۵۵ کیلوگرم راهی این رقابت ها می شوند و تعداد کشتی گیران این وزن ۱۴ نفر است.

این مسابقات انتخابی کشتی‌گیران کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ایران محسوب می شود و در صورتی که نماینده ایران که کار نسبتا راحتی در پیش دارد به مدال طلا دست پیدا کند، در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان نیز بعنوان نماینده کشورمان به میدان خواهد رفت.

تنها کشتی گیران مطرح این وزن پویا دادمرز دارنده مدال نقره و برنز جهان و جسوربک اورتیبیکوف دارنده ۲ مدال برنز جهان از ازبکستان هستند.

کد مطلب 6733669
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها