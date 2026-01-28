به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی رنکینگ کرواسی در کشتی فرنگی روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود. در صورت صدور ویزا برای نمایندگان کشورمان، پویا دادمرز و محمد حسینوند بعنوان نمایندگان وزن ۵۵ کیلوگرم راهی این رقابت ها می شوند و تعداد کشتی گیران این وزن ۱۴ نفر است.

این مسابقات انتخابی کشتی‌گیران کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ایران محسوب می شود و در صورتی که نماینده ایران که کار نسبتا راحتی در پیش دارد به مدال طلا دست پیدا کند، در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان نیز بعنوان نماینده کشورمان به میدان خواهد رفت.

تنها کشتی گیران مطرح این وزن پویا دادمرز دارنده مدال نقره و برنز جهان و جسوربک اورتیبیکوف دارنده ۲ مدال برنز جهان از ازبکستان هستند.