خبرگزاری مهر- گروه ورزشی - محمد بیرامی: لیگ جهانی کاراته به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار شد و نتیجه نمایندگان ایران از این مسابقات تنها یک مدال برنز بود. این مدال توسط بهمن عسگری به دست آمد و سایر نفرات توفیقی در کسب مدال نداشته و بعضا از دور گروهی بالا نیامده و حذف شدند.

این عملکرد باعث شده صحبت هایی مطرح شود مبنی بر اینکه از این پس کاراته کاهایی که در اردوی تیم ملی حضور دارند، اجازه شرکت در تورنمنت های کاراته وان را به صورت شخصی ندارند.

شهرام هروی مدیر فنی تیم ملی در واکنش به این تصمیم فدراسیون کاراته به خبرنگار مهر گفت: ثبت نام مسابقات کاراته وان استانبول پیش از اعلام برنامه های تیم ملی و برگزاری رقابت های انتخابی انجام شد، بر همین اساس هم برخی کاراته کاها به صورت شخصی ثبت نام کردند که تعدادی از آنها به اردوی آماده سازی راه پیدا کردند. نفراتی که در تورنمنت ترکیه به روی تاتامی رفتند به لحاظ رنکینگ جهانی شرایط ثبت نام را داشتند و یک رقابت بین المللی را تجربه کردند.

وی افزود: مسابقات استانبول خارج از برنامه های تیم ملی بود و به دلایلی که ذکر شد در این مسابقات حضور پیدا کردند. ولی برای نفراتی که به اردوی آماده سازی راه پیدا می کنند، تمهیدات جدیدی اتخاذ شده است. بر این اساس کاراته کاها طبق برنامه کادر فنی پیش خواهند رفت و اگر قرار است برای تورنمنتی اقدامی صورت بگیرد حتما باید توسط کادر فنی پیشنهاد شده و فدراسیون شرایط آن را فراهم کند.

مدیر فنی تیم ملی کاراته ادامه داد: مهمترین برنامه تیم ملی موفقیت در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی اندونزی است و پس از آن برای بازیهای آسیایی ناگویا آماده می شویم و در انتهای سال میلادی نیز مسابقات تیمی قهرمانی جهان را پیش رو خواهیم داشت. پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا دو تورنمنت لیگ جهانی چین و ایتالیا را پیش رو داریم که کادر فنی پیشنهاد آن را به فدراسیون ارائه داده و در صورت فراهم شدن شرایط، تیم ملی به این دو رویداد اعزام خواهد شد.

هروی همچنین در خصوص نحوه انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی گفت: ۱۲ بهمن ماه رقابت های انتخابی درون اردویی خواهیم داشت و برخی کاراته کاها از اردو خارج خواهند شد و در ادامه فروردین ماه نیز مرحله نهایی رقابت های انتخابی برگزار می شود و ماحصل شرایط فنی کاراته کاها در اردو از تمامی جهات، نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل خواهد داد.

وی در پایان گفت: با آماده شدن سالن جدید کاراته در مجموعه ورزشی انقلاب شرایط بسیار خوبی برای تمرینات تیم ملی فراهم شده است و نفرات حاضر در اردو با انگیزه بالایی تمرینات خود را پیگیری می کنند. ان شالله همین روند را ادامه دهند و در اندونزی بهترین عملکرد را داشته باشند.