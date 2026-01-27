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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

نارضایتی ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ

نارضایتی ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ

یک نظرسنجی جدید نشان داد که ۵۹ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهوری این کشور راضی نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی جدید رویترز/ ایپسوس نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل سیاست‌های مهاجرتی کاخ سفید به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

تنها ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان، ارزیابی مثبتی از دولت ترامپ ارائه دادند و حدود ۵۹ درصد شرکت‌کنندگان با عملکرد دولت وی مخالف بودند و بقیه پاسخ ندادند.

سیاست مهاجرتی ترامپ توسط ۳۹ درصد آمریکایی‌ها مورد تأیید قرار گرفت که پایین‌ترین میزان از زمان تحلیف او در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ است و ۵۳ درصد آن را رد کردند.

حدود ۵۸ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که مأموران اداره مهاجرت در مقابله با مهاجرت غیرقانونی زیاده‌روی کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان سیاست اقتصادی فعلی واشنگتن را مؤثر می‌دانند، در حالی که ۵۶ درصد از آن ناراضی هستند. این نظرسنجی بین ۲۳ تا ۲۵ ژانویه و از میان هزار و ۱۳۹ بزرگسال مقیم آمریکا انجام شده است.

کد مطلب 6733053

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      این کله خراب روانی را چرا نمی زارین بیرون این یک مریض تیمارستانیست ترامپ باید الان در مراقبتهای ویژه باشد هار است خطرناک روانیست پیش بچه نباید باشه از نظر عقلانی جنون وحشیست

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