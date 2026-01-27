به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر سه‌شنبه در جمع روحانیون شهرستان لنگرود که در حوزه علمیه این شهرستان برگزار شد، با اشاره به پیشینه مذهبی لنگرود اظهار کرد: لنگرود از جمله شهرهایی است که روحانیت اصیل در آن پایگاه و ریشه‌دار بوده و همواره به عنوان یکی از مذهبی‌ترین شهرهای استان شناخته می‌شود.

فرماندار لنگرود افزود: سابقه حضور و فعالیت بزرگان روحانیت در این شهرستان کاملاً مشخص و روشن است؛ از جمله مرحوم ملا عبدالله مازندرانی(دیوشلی) در دوران مشروطیت، حاج شیخ صادق دیوشلی، شیخ شعبان دیوشلی و فرزندان گرانقدر ایشان و دیگر علمای برجسته که نقش مهمی در هدایت دینی و اجتماعی مردم داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در گذشته بیش از ۸۰ مجتهد در مساجد لنگرود اقامه نماز می‌کردند، گفت: این سابقه غنی دینی و مذهبی، سرمایه بزرگی برای شهرستان لنگرود محسوب می‌شود.

فرماندار لنگرود با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی صریح با مردم گفت: همه کسانی که توان سخن گفتن و اثرگذاری دارند باید از تریبون‌ها استفاده کنند و درباره شکاف‌هایی که در جامعه وجود دارد، صادقانه و شفاف با مردم صحبت شود؛ در این زمینه انتظار ویژه‌ای از علما و بزرگان روحانیت داریم.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر خاطرنشان کرد: این ایام بهترین زمان برای تبیین دستاوردهای نظام است لذا با توجه به اتفاقات اخیر جمهوری اسلامی ایران با رهبری مقام معظم رهبری و با انسجام و همراهی مردم، از این مسیر نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

گلشن همچنین با اشاره به انتخابات پیش‌رو شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: از روحانیون که مورد وثوق و اعتماد مردم هستند انتظار داریم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کنند، چرا که حضور گسترده مردم مهم‌ترین اصل و یک سپر دفاعی مؤثر برای کشور است.

فرماندار لنگرود ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ دی همواره نشان داده است که آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر انسجام و حضور مردم، توان انجام شیطنت و اقدام مؤثر را ندارند.

وی در پایان با اشاره به رویکرد محله‌محور دولت چهاردهم گفت: توجه به محلات از دغدغه‌های رئیس‌جمهور است و دستورالعمل‌هایی نیز در این زمینه ابلاغ شده که ریشه در آموزه‌های اسلامی و سیره صدر اسلام دارد و امروز نیز با جدیت دنبال می‌شود.