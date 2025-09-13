حرکت مرکز توسعه نوغانداری کشور برای تأسیس موزه لنگرود کُند است

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان گیلان از دیرباز جایگاه مهمی در تولید ابریشم داشته و این موضوع در سفرنامه‌ها و خاطرات بسیاری از جهانگردان از دوران صفویه به بعد ثبت شده است همچنان که گیلان قطب تولید ابریشم در ایران است، لنگرود نیز بر اساس آمار رسمی، شهر نخست کشور در این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: در سال جاری ۲۷۶۶ نوغاندار لنگرودی با بهره‌گیری از ۱۳۸۷ هکتار باغ توت بویژه در شلمان و اطاقور، حدود ۱۲۷ تن پیله ابریشم تولید کردند که این آمار، لنگرود را در رتبه نخست استان قرار می‌دهد و پس از آن شهرستان شفت در جایگاه دوم است.

گلشن ادامه داد: پیوند نوغانداری با زندگی، هویت و فرهنگ مردم شهرستان لنگرود در طول تاریخ به‌قدری عمیق و عجین شده است که در ضرب‌المثل‌ها، داستان‌ها و خاطرات نسل‌های گذشته بازتاب یافته است.

فرماندار لنگرود با تأکید بر ضرورت پاسداشت این پیشینه ارزشمند تاریخی تصریح کرد: ایجاد موزه ابریشم یک مطالبه جدی و دیرینه در شهرستان بوده است خوشبختانه با پیگیری نماینده شهرستان، اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مرکز توسعه نوغانداری گیلان، از ابتدای امسال گام‌های مؤثری نظیر آغاز مرمت خانه نوغان، اختصاص اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرستان به نام موزه ابریشم، تهیه پیش نویس تفاهم نامه سه جانبه و …در این مسیر برداشته شده است.

گلشن ادامه داد: مرمت و بازسازی خانه تاریخی نوغان لنگرود با قدمتی بیش از ۸۰ سال آغاز شده است این بنا که در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده، سال‌ها به حال خود رها و متروک شده بود لذا با تخصیص اعتبار اولیه، مرمت سقف آن شروع شده اما برای تکمیل بازسازی داخلی نیازمند ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار جدید هستیم تلاش می‌کنیم با جذب این منابع، این خانه تاریخی به یک بنای زیبا و کارآمد تبدیل شود.

فرماندار لنگرود افزود: امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تأسیس موزه ابریشم ردیف اعتباری پیش بینی شده است که این اقدام یک کار عملی و زیربنایی است تا بعدها بتوانیم از کمک اعتبارات ملی استفاده کنیم.

توسعه نوغانداری لنگرود توسط یک نفر اداره می‌شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های اداره توسعه نوغانداری لنگرود اظهار کرد: این مجموعه محوطه وسیعی دارد و می‌تواند به پایگاهی برای معرفی مشاغل و حرفه‌های مرتبط با نوغانداری تبدیل شود. دو سوله قدیمی در این مکان وجود دارد که قابلیت تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی و نمایشگاه تجهیزات سنتی خشک‌کردن پیله را دارد اما متأسفانه حرکت مرکز توسعه نوغانداری ایران در این زمینه کند بوده و انتظار داریم سریع‌تر برای تجهیز و بهره‌برداری این فضا اقدام شود.

گلشن افزود اداره توسعه نوغانداری لنگرود متأسفانه به رغم گستردگی کار و وسعت زیاد فقط با یک نفر اداره می‌شود لذا طبیعی است که از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشود تجهیزات و ساختمان‌های آن در لنگرود و شلمان فرسوده شود.

فرماندار لنگرود به جلسه مشترک سه جانبه با نماینده شهرستان و رئیس مرکز توسعه نوغانداری ایران اشاره کرد اضافه کرد: پیشنهاد ما امضای یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان مرکز توسعه نوغانداری ایران، شهرداری لنگرود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان بوده که خوشبختانه همه دستگاه‌ها استقبال کرده‌اند و در صورت تحقق این همکاری، می‌توانیم خانه تاریخی نوغان را پس از مرمت به موزه‌ای شایسته برای ابریشم تبدیل کنیم.

وی به ظرفیت بخش شلمان لنگرود نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز یک ساختمان قدیمی و مخروبه متعلق به اداره نوغانداری وجود دارد که قابلیت بازسازی و تبدیل به بازارچه صنایع‌دستی را دارد موقعیت این بازارچه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران شرق گیلان و غرب مازندران، می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی کند و امیدواریم نوغانداری هر چه سریع تعیین تکلیف کند.

گلشن در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری لنگرود به جد پیگیر تحقق این مطالبه تاریخی است و امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، موزه ابریشم در لنگرود به بهره‌برداری برسد چرا که ایجاد این موزه نه تنها پاسداشت هویت و فرهنگ بومی مردم لنگرود است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق دوباره صنعت ابریشم در این شهرستان و استان گیلان باشد.