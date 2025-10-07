  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

گلشن: لنگرود ۵ مؤسسه قرآنی فعال دارد

گلشن: لنگرود ۵ مؤسسه قرآنی فعال دارد

لنگرود- فرماندار لنگرود با تأکید بر لزوم بهره‌گیری صحیح از مفاهیم قرآنی در آموزش نسل جوان، گفت: لنگرود دارای ۵ موسسه قرآنی فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر سه شنبه در شورای توسعه فعالیت های فرهنگ قرآنی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های قرآنی گفت: شهرستان لنگرود دارای ۵ مؤسسه قرآن و عترت و ۱۱ خانه قرآن در حال ساخت است.

وی افزود: در همین راستا ۹ خانه قرآن و عترت در لنگرود در حال تأسیس است و جلساتی در فرمانداری برگزار خواهد شد تا حمایت‌های مالی و اداری لازم صورت گیرد.

فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به حضور پررنگ این شهرستان در دوره‌های تدبر در قرآن افزود: از مجموع یک‌هزار نفری که در سطح استان گیلان در دوره تدبر در قرآن کریم شرکت کردند، ۱۳۰ نفر از شهرستان لنگرود بودند؛ این آمار در میان ۱۷ شهرستان استان جایگاه ویژه‌ای برای لنگرود رقم زده و نشان‌دهنده سابقه مذهبی، فرهنگی و مشارکت فعال مردم و مدیران در برنامه‌های قرآنی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شهرستان لنگرود با داشتن ۱۵ قاری برجسته کشوری و بین‌المللی، از ظرفیت بالایی در میزبانی از مسابقات قرآنی برخوردار است.

گلشن در پایان از آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی مسابقات قرآن دانش‌آموزی گیلان خبر داد و گفت: آموزش و پرورش شهرستان برای این میزبانی اعلام آمادگی کرده و ما نیز در فرمانداری، هرگونه پشتیبانی لازم برای برگزاری موفق این رویداد را فراهم خواهیم کرد.

کد خبر 6614616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها