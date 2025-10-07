گلشن: لنگرود ۵ مؤسسه قرآنی فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر سه شنبه در شورای توسعه فعالیت های فرهنگ قرآنی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های قرآنی گفت: شهرستان لنگرود دارای ۵ مؤسسه قرآن و عترت و ۱۱ خانه قرآن در حال ساخت است.

وی افزود: در همین راستا ۹ خانه قرآن و عترت در لنگرود در حال تأسیس است و جلساتی در فرمانداری برگزار خواهد شد تا حمایت‌های مالی و اداری لازم صورت گیرد.

فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به حضور پررنگ این شهرستان در دوره‌های تدبر در قرآن افزود: از مجموع یک‌هزار نفری که در سطح استان گیلان در دوره تدبر در قرآن کریم شرکت کردند، ۱۳۰ نفر از شهرستان لنگرود بودند؛ این آمار در میان ۱۷ شهرستان استان جایگاه ویژه‌ای برای لنگرود رقم زده و نشان‌دهنده سابقه مذهبی، فرهنگی و مشارکت فعال مردم و مدیران در برنامه‌های قرآنی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شهرستان لنگرود با داشتن ۱۵ قاری برجسته کشوری و بین‌المللی، از ظرفیت بالایی در میزبانی از مسابقات قرآنی برخوردار است.

گلشن در پایان از آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی مسابقات قرآن دانش‌آموزی گیلان خبر داد و گفت: آموزش و پرورش شهرستان برای این میزبانی اعلام آمادگی کرده و ما نیز در فرمانداری، هرگونه پشتیبانی لازم برای برگزاری موفق این رویداد را فراهم خواهیم کرد.