به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر چهارشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات استعدادهای درخشان کشور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی این شهرستان گفت: انتخاب لنگرود برای میزبانی گردهماییهای علمی و فرهنگی دانشآموزان، نشاندهنده توانمندی این شهرستان در حوزههای مختلف است. خوشبختانه در ماههای اخیر، همایشهای کشوری و در آینده بینالمللی نیز در لنگرود برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان افزود: چمخاله با بیش از هفت تا هشت هتل ساحلی، از هتلهای پنج ستاره تا مجتمعهای بزرگ گردشگری، این امکان را فراهم کرده است تا همایشها با صرفهجویی اقتصادی و کیفیت بالا برگزار شوند. حضور هماهنگ ارکان مختلف شهرستان، از جمله اعضای شورای تأمین، امنیت برگزاری این برنامهها را تضمین کرده است.
فرماندار لنگرود با بیان ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی شهرستان اظهار داشت: لنگرود با جمعیتی نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر، از لحاظ جمعیت پنجمین و از نظر وسعت یازدهمین شهرستان گیلان است. این شهرستان دارای ۱۹۶ روستای دارای سکنه و سه شورای آموزش و پرورش فعال است که آموزش و پرورش در بخشهای مختلف شهرستان به فعالیت علمی و تربیتی دانشآموزان اهتمام ویژه دارد.
یوسف گلشن به پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: لنگرود همواره در طول تاریخ مهد علم، فرهنگ و ایثار بوده است. از دوران مشروطیت و نقش ملأ عبدالله دیوشلی تا رشادتهای میرزا موسی منجمباشی باشی در دفاع از گیلان در دوره قاجار و سردار املاکی در دوران دفاع مقدس، تا مدافعان حرم مانند مرتضی حسینپور شلمانی، این شهرستان همواره در مسیر پیشرفت و حفاظت از ارزشهای ملی و دینی فعال بوده است.
وی با اشاره به دستاوردهای علمی و فرهنگی شهرستان تصریح کرد: چهرههای علمی و فرهنگی مانند استاد ابراهیمزاده، پدر زیستشناسی گیاهی ایران، شاعران و هنرمندان برجستهای همچون مهدی هاشمی و شمس لنگرودی، و حقوقدانان بزرگ همچون محمدتقی جعفری و نویسندگان و مترجمانی همچون نجف دریابندری، از لنگرود برخاستهاند و این شهرستان در حوزههای علمی، هنری و فرهنگی همواره میدرخشد.
فرماندار لنگرود در ادامه به اهمیت عدالت آموزشی و توجه به استعدادهای برتر دانشآموزان اشاره کرد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که با همکاری آموزش و پرورش و دولت، زمینه پرورش استعدادهای برتر را فراهم کرده و عقبماندگیهای موجود در حوزه آموزش را جبران کنیم. عدالت آموزشی به معنای توجه ویژه به دانشآموزان مستعد است، بدون آنکه از سایر دانشآموزان غافل شویم.
گلشن با اشاره به نگاه ویژه رئیس جمهوری به نهضت عدالت آموزشی تأکید کرد: آموزش و پرورش بهترین فرصت را دارد تا با استفاده از نگاه ویژه دکتر پزشکیان و کمک خیران عقب ماندگیها را جبران کند.
