چند گزاره غلط درباره حمله نظامی به ایران از زبان مقام امنیتی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنیس سیترینوویچ» رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل و کارشناس مسائل امنیتی در شبکه ایکس نوشت: بخش عمدهای از گفتمان کنونی درباره ایران نه بر پایه راهبرد، بلکه بیشتر مبتنی بر آرزوپردازی است. چندین فرض مدام تکرار میشوند؛ اغلب آنها نادرست هستند و تکیه بر آنها خطر بدتر کردن یک وضعیت بد را به همراه دارد.
وی افزود: نخست، هیچ «راهحل تکضربهای» برای مسئله ایران وجود ندارد. ایران یک دشمن متعارف نیست که پس از وارد شدن یک ضربه قاطع فروبپاشد. جمهوری اسلامی از ابتدا به گونهای ساخته شده که فشار را جذب کند، انزوا را تاب بیاورد و از بحرانها عبور کند. حملات دقیق میتوانند به برخی توانمندیها آسیب بزنند، اما مشکل بنیادی را حل نمیکنند.
این مقام امنیتی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: هیچ اپوزیسیون متحد و معتبری وجود ندارد که در صورت فروپاشی نظام، آماده به دست گرفتن قدرت باشد. نارضایتی وجود دارد اما رهبری سازمانیافتهای با مشروعیت فراگیر، کنترل نهادی یا بدیلی برای حکومت کردن در کار نیست. در سناریوی فروپاشی ناگهانی، یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل اوضاع را به دست خواهد گرفت و یا انیکه هرج و مرج حاکم خواهد شد.
سیترینوویچ ادامه داد: این فرض که حمله نظامی آمریکا موجب خیزشهای گسترده مردمی علیه نظام میشود، به معنای نفهمیدن جامعه ایران و تاریخ این کشور است. حملات خارجی معمولاً مردم را حول پرچم ایران بسیج میکند، اپوزیسیون داخلی را به حاشیه میراند و تندروها را تقویت میکند. این الگو در سراسر خاورمیانه از جمله خود ایران دیده شده است.
رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی گفت: امید به ریزش گسترده در درون نیروهای امنیتی نیز واهی است. راهبرد بقای نظام همواره بر وفاداری، گزینش ایدئولوژیک و تفکیک ساختاری استوار بوده است. ریزشها در حاشیه رخ میدهند، نه در مقیاسی که بتواند سیستم را سرنگون کند.
سیترینوویچ افزود: این باور که فشار کافی میتواند ایران را وادار به عقبنشینیهای ایدئولوژیک گسترده کند، نشاندهنده درک نادرست از سازوکار نظام است. عقبنشینی در مسائل هستهای از نگاه نظام معادل خودکشی است و بنابراین تقریباً به هر قیمتی با آن مقابله میشود.
وی با رد ادعاهایی که ایران را از نظر نظامی ضعیف میدانند، گفت: دیدگاههایی که معتقدند با اقدام نظامی محدود میتوان نظام را سرنگون کرد، آسیبپذیری را با شکنندگی اشتباه میگیرند. جمهوری اسلامی ممکن است در استفاده از قدرت در بیرون از مرزهایش دچار مشکل باشد، اما در حفظ نظام بسیار کارآمد است. سرنگونی نظام از طریق نظامی مستلزم یک کارزار طولانی با خطرات تشدید تنش و بدون هیچ پایان سیاسی روشنی خواهد بود.
رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی گفت: انتظار وجود شکافهای عمیق و تعیینکننده در میان نخبگان حاکم اغراقآمیز است. رقابتهایی وجود دارد، اما شکاف بنیادین نه. هیچ جناح داخلی همزمان هم مایل و هم قادر نیست جریان حاکم را کنار بزند و جهتگیری راهبردی ایران را بهطور اساسی تغییر دهد.
سیترینوویچ با بیان اینکه زمانبندی اهمیت دارد، افزود: وقتی نظام احساس کند به دیوار خورده است، سازش نمیکند برای بقا میجنگد. تشدید تنش نظامی خارجی در چنین شرایطی به احتمال زیاد فروپاشی را به تعویق میاندازد، سیستم را رادیکالتر میکند و دقیقاً همان بازیگرانی را تثبیت میکند که غرب بیش از همه خواهان تضعیف آنها است.
وی گفت: راهبردی که بر فشار اقتصادی پایدار و وادار کردن نظام به انتخابهای سخت میان بقای اقتصادی و سختگیری ایدئولوژیک متمرکز باشد، ممکن است کند و ناامیدکننده به نظر برسد اما از خیالپردازی درباره تغییر فوری رژیم واقعبینانهتر است.
این تحلیلگر صهیونیست گفت: هیچ راهحلی مبتنی بر دکترین شوک برای ایران وجود ندارد. نداشتن درک درست از این واقعیت، خطر تکرار همان اشتباهات راهبردی گذشته را با هزینههایی بهمراتب سنگینتر به همراه دارد.
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