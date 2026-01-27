محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت توده هوای کم‌وبیش ناپایدار طی امروز در منطقه است.

وی افزود: بر همین اساس، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود بودن هوا، وزش باد و در برخی مناطق بارندگی و احتمال وقوع رعد و برق فراهم است.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از عصر و شب چهارشنبه با نفوذ مجدد جریانات ناپایدار، افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد و در بعضی نقاط بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: این ناپایداری‌ها تا پایان وقت پنجشنبه ادامه خواهد داشت و در ارتفاعات و دامنه‌ها نیز بارش برف، کولاک و کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: از روز پنجشنبه با شکل‌گیری جریانات جنوبی و تقویت تدریجی آن تا روزهای جمعه و یکشنبه، وزش باد جنوبی، روند افزایش دما و در برخی نواحی ساحلی و جلگه‌ای پدیده مه یا مه‌آلود بودن هوا مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و گفت: در پی این شرایط، احتمال آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق‌ها و شناورهای کوچک و همچنین تأسیسات دریایی وجود دارد.

دادرس تأکید کرد: در این راستا، منع تردد قایق‌های سبک و تفریحی، محدود کردن ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر، کاهش تردد کشتی‌های تجاری، منع اغلب فعالیت‌های شیلاتی و اتخاذ تمهیدات لازم توسط فعالان دریایی و صنایع فراساحلی ضروری است.