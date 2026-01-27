به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در سیزدهمین جلسه کارگروه ویژه معیشت و رفاه که در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به اینکه دولت کاری سنگین را برای تامین معیشت و رفاه مردم آغاز کرده است، اظهار کرد: این کار سنگین از راهبردهای اولیه رئیس‌جمهوری در ابتدای آغاز به کار بود و از ماه‌های اول شروع دولت همین راهبرد که بهینه‌سازی مصارف یارانه‌ای و اصلاح ساختار است، در دست اقدام قرار گرفت.

وی یادآور شد: مهمترین بخش‌های این راهبرد به موضوع ارز باز می‌گشت که در این زمینه امنیت غذایی مردم نیز مورد توجه قرار داشته است و قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه راهبرد تامین معیشت مردم در تمام بخش‌ها و تصمیمات از نکات اولویت‌دار دولت است، اظهار کرد: در هر تصمیمی که در بخش‌های مختلف در نظر گرفته‌ایم به این موضوع توجه شده که آیا این موضوع به نفع مردم است و اینکه آیا مشکلی برای آنان ایجاد می‌کند و اگر چنین است به جبران آن نیز اندیشیده‌ایم.

عارف با یادآوری تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در دولت چهاردهم ادامه داد: این آیین‌نامه در همین راستا به تصویب رسیده که مشکلات مردم رفع شود و کارگروهی ویژه نیز در جلسه هیات وزیران در این زمینه مصوب شد تا تشکیل شود که امروز سیزدهمین جلسه آن در حال برگزاری است.

وی تاکید کرد: در مورد کارگروه بنزین نیز تجربه‌ای موفق را پشت سر گذاشتیم و در زمینه کارگروه ویژه معیشت و رفاه نیز تاکنون به خوبی عمل شده است و ارزیابی‌های کلی از اقدامات دولت نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موفق بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان سخنانش از وزارت رفاه، جهاد کشاورزی و سایر بخش‌هایی که مسئولیت اجرای مصوبات این کارگروه را داشته‌اند، تشکر کرد.