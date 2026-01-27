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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

در گفت‌وگوی تلفنی با پزشکیان مطرح شد؛

بن‌سلمان: عربستان هرگونه تهدید علیه ایران را قابل‌پذیرش نمی‌داند

بن‌سلمان: عربستان هرگونه تهدید علیه ایران را قابل‌پذیرش نمی‌داند

ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور کشورمان گفت: عربستان هرگونه تعدی، تهدید و ایجاد تنش علیه جمهوری اسلامی ایران را قابل‌پذیرش نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، عصر امروز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، در گفت‌وگوی تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی، ضمن مرور آخرین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین وقایع اخیر در ایران، بر رویکرد اصولی دولت در حوزه داخلی و منطقه‌ای تأکید کرد و گفت‌: رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حفظ وحدت و یکپارچگی اقوام و مذاهب و تقویت انسجام ملی است و در عرصه منطقه‌ای نیز تلاش بر آن است که با رویکردی مبتنی بر برادری اسلامی، توسعه روابط دوستانه و گسترش همکاری‌ها با کشورهای اسلامی تقویت و ارتقا یابد.

رئیس جمهور افزود: قلباً معتقدم امت اسلامی و کشورهای اسلامی با یکدیگر برادرند و عمیقاً باور دارم که در کنار هم و با همکاری مشترک می‌توانیم منطقه‌ای امن، توسعه‌یافته و پیشرفته برای ملت‌های خود بنا کنیم.

پزشکیان در ادامه، با اشاره به تشدید خصومت‌ها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدای آغاز به کار مسئولیت خود، علیه ملت ایران، به اعمال فشارهای اقتصادی، تحمیل جنگ و دخالت مستقیم در تحریک، حمایت و پشتیبانی از آشوبگران و اغتشاشگران در حوادث اخیر کشور که به شهادت شمار زیادی از مردم ایران و نیروهای امنیتی و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به اموال عمومی، تجهیزات امدادی، بازارها و مساجد انجامید، اشاره کرد و گفت‌: آنان تصور می‌کردند با این اقدامات می‌توانند ایران را به سوریه یا لیبی تبدیل کنند، غافل از آنکه از حقیقت، ماهیت و عظمت ملت ایران شناخت کافی ندارند و حضور گسترده و آگاهانه ملت ایران در صحنه، اهداف و توطئه‌هایشان را با شکست مواجه ساخت.

رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی کشورهای اسلامی از ملت ایران در وقایع اخیر، به‌ویژه از سوی عربستان سعودی، اظهار داشت: تهدیدات و عملیات روانی آمریکایی‌ها با هدف برهم زدن امنیت منطقه صورت می‌گیرد و هیچ دستاوردی جز بی‌ثباتی برای آنان نخواهد داشت، معتقدم وحدت و انسجام کشورهای اسلامی تضمین‌کننده امنیت پایدار، ثبات و صلح در منطقه است و از این‌رو نقش برادران عزیز در کشورهای اسلامی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

پزشکیان با اشاره به برخی ادعاهای مطرح‌شده از سوی کشورهای غربی در خصوص لزوم بازگشت ایران به میز مذاکره به منظور کاهش تنش‌ها، تصریح کرد: ما با آمریکایی‌ها در حال گفت‌وگو بودیم که در مقابل چشم همه مردم دنیا به ما حمله نظامی کردند. در تعامل با کشورهای اروپایی به توافق و جمع‌بندی رسیدیم، اما این آمریکایی‌ها بودند که آن را بر هم زدند و همراهی نکردند. از نگاه آنان، مذاکره و تعامل به این معناست که ما بگوییم و شما اجرا کنید و این نامش گفت‌وگو نیست.

رئیس جمهور تأکید کرد: در عین حال جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی داشته و دارد که در چارچوب قوانین بین‌المللی و با حفظ و رعایت کامل حقوق ملت و کشور، از هر روندی که منجر به صلح، آرامش و دفع درگیری و جنگ شود استقبال کند چرا که آرزوی ما تحقق حق و عدالت است تا بر مبنای آن، همه انسان‌های جهان در کنار یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند.

عربستان هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران را قابل‌پذیرش نمی‌داند

محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی نیز ضمن ابراز خرسندی از گفت‌وگو با پزشکیان، تأکید کرد: تمامی تلاش‌های ما در مسیر ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و سوق دادن کشورهای منطقه به سمت شکوفایی و رشد، در راستای منافع ملت‌هاست و بدون تردید همبستگی و انسجام کشورهای اسلامی برای ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

ولیعهد عربستان همچنین با تأکید بر اینکه کشورش هرگونه تعدی، تهدید و ایجاد تنش علیه جمهوری اسلامی ایران را قابل‌پذیرش نمی‌داند، آمادگی عربستان سعودی را برای هرگونه تشریک مساعی با ایران و دیگر کشورهای منطقه به منظور استقرار صلح و امنیت پایدار اعلام کرد.

کد مطلب 6733565
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • کامی IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 2
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      اگر عربستان چنین ادعایی دارد چرا با آمریکا علیه ما متحد میشود اگر نمیتوانید ازخود محافظت کنید حداقل بیطرف باشید نه درکنار دشمن ما
    • شهروند IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 2
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      ما می‌بایستی در زمان جوبایدن و در هنگامه حمله روسیه به اوکراین از «بمب اتم وطنی » برای ایجاد تعادل وحشت در مقابل دشمنان دد منش و جنگ افروز و متجاوز خارجی‌ رونمایی میکردیم ، صد افسوس مثل همیشه دچار فرصت سوزی شدیم!!
    • رضا IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 2
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      دوروتر از بن سلمان و اردوغان وجود نداره
    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      2 1
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      پزشکیان خیلی ساده هستی
    • شیدا IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      1 3
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      نقطه ضعف آمریکا اسرائیل هست
    • جمال IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      2 3
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      هم امارات هم عربستان و هم ترکیه تظاهر میکنند که اجازه پرواز و دخالت نظامی به ایران را نمیدهیم .چون قلاده اینها دست آمریکا و اسراییل هست و در عمل معکوس عمل میکنند و خواهان نابودی ایران هستند . امارات بخاطر ارزان شدن نفت ایران که به غرب صادر میشه و رقابت با عربستان و الی آخر . هموشون دارن پاسگاری میکنن توپ میاندازن جلو پا ترامپ و اونم بومب گل بزنه
    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      3 2
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      به به عجب کاری بزرگی قابل پذیرش نمی‌دانم را یک بچه هم میتونه بگه بن سلمان تو برده ی آمریکا مگه نیستی آمریکای جنایتکار
    • IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 0
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      امیدوارم این بار جدی باشید. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

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