 آئین تجلیل از جانبازان قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از جانبازان جنگ تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه قرار گاه مشترک پدافند هوایی کشور با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در سالن همایش این قرارگاه برگزار شد.

امیردریادار سیاری، در این مراسم، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت سراسر نور امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع)، امام سجاد(ع) و روز جانباز گفت: ایثارگران و جانبازان در خط رهبرشان حرکت کردند و با تبعیت از سپهسالار دشت کربلا تا پای جان جنگیدند و با تقدیم بخشی از وجودشان در این راه به فیض جانبازی نایل آمدند.

امیر دریادار سیاری با اشاره به جایگاه بسیار ارزشمند جانبازی، افزود: هر چند جانبازی عوارض بسیاری به‌همراه دارد اما تحمل این دردها در قالب جایگاه جانبازی بسیار شیرین است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش به ابعاد و دلایل مختلف ارزشمند بودن جایگاه والای جانبازی پرداخت و خاطرنشان کرد: در بعد اول و برابر آیات الهی، مقام مجاهدت و جانبازی در راه خدا بسیار ارزشمند و بالاست.

وی در ادامه با اشاره به دلیل نام‌گذاری روز جانباز، افزود: برای جانبازان عزیز همین افتخار بس است که سالروز ولادت حضرت عباس(ع) را به‌عنوان روز جانباز تعیین کرده‌اند که الگوی ولایت‌مداری، وفاداری، گوش به فرمان سلسله مراتب بودن، فروتنی، ایثارگری، شهادت طلبی، تواضع و شجاعت است و ما نیز باید تابع محض ولایت باشیم و این خصوصیات را در خودمان تقویت کنیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش به قداست راه و مسیری که در آن کارکنان این قرارگاه به درجه جانبازی نائل آمدند پرداخت و اظهارداشت: ما مأموریتی بالاتر از حفظ تمامیت ارضی، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران نداریم و این ماموریت سرفصل همه کارهای مهم کشور است و شما عزیزان در این راه جانباز شده‌اید که وزن و افتخار جانبازی شما را بالاتر می‌برد.

امیر دریادار سیاری بعد دیگر ارزشمند بودن جایگاه جانبازی را در صحنه عملیات و خط مقدم بودن جانبازان دانست که اجر والایی دارد.

وی آگاهانه جانباز شدن را از دیگر ابعاد ارزشمند بودن این جایگاه خواند و افزود: به‌خاطر اینکه شما آگاهانه در صحنه و پای قبضه بودید و میدانستید که هر لحظه امکان شهادت یا جانبازی را دارید اما شجاعانه در راه دفاع از کیان ایران اسلامی ایستادگی کردید و به این درجه نائل شدید.

امیر دریادار سیاری تصریح کرد: وقتی این پنج بُعد جانبازی را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که واقعا جای تبریک دارد به همه جانبازان عزیز و امیدوارم خداوند به همه شما اجر دهد و در همه مقاطع موفق و سر افراز باشید.