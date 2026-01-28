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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

جهانبخش: بیش از ۲۶ کیلو نقره در سلماس کشف شد

جهانبخش: بیش از ۲۶ کیلو نقره در سلماس کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف محموله بیش از۲۶ کیلوگرم نقره با عملیات ضربتی پلیس شهرستان سلماس، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله بزرگ نقره به استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان سلماس قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت با اقدامات فنی پلیس، خودروی سمند مورد استفاده متهم در محور «ارومیه – سلماس» شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف شده، مقدار ۲۶ کیلو و ۸۶۰ گرم نقره به صورت غیر مجاز که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد.

وی تصریح کرد: با این عملیات ویژه پلیس؛ یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو مورد استفاده متهم در این پرونده توقیف که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار جهانبخش تاکید کرد: با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6733760

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