جهانبخش: بیش از ۲۶ کیلو نقره در سلماس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال محموله بزرگ نقره به استان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان سلماس قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت با اقدامات فنی پلیس، خودروی سمند مورد استفاده متهم در محور «ارومیه – سلماس» شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف شده، مقدار ۲۶ کیلو و ۸۶۰ گرم نقره به صورت غیر مجاز که بصورت ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد.

وی تصریح کرد: با این عملیات ویژه پلیس؛ یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو مورد استفاده متهم در این پرونده توقیف که برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار جهانبخش تاکید کرد: با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.