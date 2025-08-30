  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

اجرای سیستم یکپارچه مدیریت ریسک سیستم آبرسانی در مشهد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از اجرای سیستم جامع و یکپارچه مدیریت ریسک سیستم آبرسانی در شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت خبرداد.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای سیستم جامع و یکپارچه مدیریت ریسک سیستم آبرسانی در شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت خبرداد و اظهار کرد: با همکاری بین‌سازمانی نهادهای مختلف اجرایی برای تأمین پایدار آب شرب با کیفیت برای کلیه شهروندان، هفت گواهینامه برنامه ایمنی آب توسط شرکت آبفا مشهد اخذ شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد افزود: برنامه ایمنی آب با نگاهی جامع، کل سیستم آبرسانی از حوضه آبریز تا نقطه برداشت مشترکین را مورد پایش قرار داده و تمامی رویدادهای مخاطره‌آمیز را شناسایی و در این چارچوب پس از ارزیابی، اقدامات کنترلی موجود را بررسی و برنامه‌ای جهت پایش این اقدامات ارائه می‌کند. وی ادامه داد: این سیستم با نگاهی آینده‌نگر در گام بعدی به توسعه برنامه‌های بهبود و ارتقا طرح‌های توزیع آب شرب می‌پردازد.

وی گفت: برنامه ایمنی آب که از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در چارچوب مدیریتی تعریف شده، از سال ۱۳۹۶ برای شهر مشهد آغاز شد و مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب مسئولیت اجرای برنامه ایمنی آب در شرکت آبفای مشهد بر عهده گرفت.

اسماعیلیان تصریح کرد: با دریافت این گواهینامه سیاست این شرکت بر توسعه دامنه استقرار این برنامه به شهر و روستاهای تابعه قرار گرفته و به طور سالانه روستاهای جدید در دستور کار برنامه ایمنی آب قرار خواهد گرفت. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: هم اکنون این شرکت مسئولیت استقرار برنامه ایمنی آب در کلان شهر مشهد و روستاهای تابعه این شرکت را بر عهده گرفته است. وی اظهار داشت: پیرو تلاش‌های همه جانبه تمامی دفاتر و معاونت‌های آبفای مشهد، این شرکت توانسته است برنامه ایمنی آب را در کلان شهر مشهد، شهر رضویه، مجتمع روستایی انداد و روستاهای شترک، منزل‌آباد، دیزباد و کارده به طور کامل استقرار دهد که منتج به صدور گواهینامه از سوی وزارت بهداشت شده است.

