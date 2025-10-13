  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

امامی: مشکل آب ۵۰۰ روستای دارای تنش در خراسان رضوی برطرف می شود

مشهد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت :۵۰۰ روستای دارای تنش در خراسان رضوی بر اساس برنامه تدوین شده و کمک‌های خیرین آبرسان در دو سال آینده از آب شرب پایدار برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران عامل مجامع خیرین آب شرب استان‌های کشور در شهر گناباد با اشاره به کمک‌های خیرین در کنار اهداف و برنامه‌های آبفا در آبرسانی پایدار به روستاها ومناطق محروم آبفای خراسان رضوی اظهار کرد: در نتیجه تلاش افراد خیر و واقف و همراهی مجمع خیرین آبرسان با آبفا، مشکل آب ۷۰۰ روستای محروم استان در سه سال گذشته برطرف شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تاکید کرد: با نگاه اقتصادی استاندار هیچ دغدغه‌ای در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیر ساختی وجود ندارد و تحولات خوبی در این دو حوزه در حال شکل گیری است.

وی در همین رابطه از طرح افزایش ۲۰ درصدی توان ذخیره سازی آب در شهرهای استان از ۵۵۰ هزار متر مکعب به ۶۳۰ هزار متر مکعب و حفر ۳۳۰ حلقه چاه خبرداد و اعلام کرد: با تدبیر استاندار خراسان رضوی ۱۰۰ درصد اعتبارات آبفا در سال جاری اختصاص یافته است.

