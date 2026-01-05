به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک بوستر تازهنفس شرکت اسپیسایکس بامداد دیروز در ساعت ۶:۴۸ به وقت گرینویچ، ۲۹ ماهواره اینترنتی استارلینک را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدای آمریکا به مدار زمین پرتاب کرد.
ماهوارههای استارلینک حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب به مدار پایین زمین رسیدند و نزدیک به یک ساعت بعد با موفقیت از موشک جدا و در مدار مستقر شدند. اسپیسایکس در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در این باره اعلام کرد: «استقرار ۲۹ ماهواره استارلینک تأیید شد.»
بوستر مرحله نخست موشک فالکون ۹ در این مأموریت برای نخستین بار به فضا پرتاب شد و پس از انجام موفق مأموریت، به زمین بازگشت و روی پهپاد-کشتی اسپیسایکس در اقیانوس اطلس فرود آمد.
خوشه ماهوارهای استارلینک که هماکنون شامل حدود ۹۵۰۰ ماهواره فعال است، با هدف فراهمکردن دسترسی به اینترنت پهنباند در مناطقی از جهان که ارتباطات محدود یا غیرقابل دسترس است، توسعه یافته است.
