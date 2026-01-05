  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

نخستین دسته ماهواره‌های استارلینک در ۲۰۲۶ به فضا پرتاب شدند

نخستین دسته ماهواره‌های استارلینک در ۲۰۲۶ به فضا پرتاب شدند

نخستین دسته ماهواره های اینترنتی که در سال ۲۰۲۶ میلادی به ابر خوشه استارلینک در فضا می پیوندد، همراه یک موشک فالکون ۹ جدید به مدار زمین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک بوستر تازه‌نفس شرکت اسپیس‌ایکس بامداد دیروز در ساعت ۶:۴۸ به وقت گرینویچ، ۲۹ ماهواره اینترنتی استارلینک را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدای آمریکا به مدار زمین پرتاب کرد.

ماهواره‌های استارلینک حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب به مدار پایین زمین رسیدند و نزدیک به یک ساعت بعد با موفقیت از موشک جدا و در مدار مستقر شدند. اسپیس‌ایکس در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در این باره اعلام کرد: «استقرار ۲۹ ماهواره استارلینک تأیید شد.»

بوستر مرحله نخست موشک فالکون ۹ در این مأموریت برای نخستین بار به فضا پرتاب شد و پس از انجام موفق مأموریت، به زمین بازگشت و روی پهپاد-کشتی اسپیس‌ایکس در اقیانوس اطلس فرود آمد.

خوشه ماهواره‌ای استارلینک که هم‌اکنون شامل حدود ۹۵۰۰ ماهواره فعال است، با هدف فراهم‌کردن دسترسی به اینترنت پهن‌باند در مناطقی از جهان که ارتباطات محدود یا غیرقابل دسترس است، توسعه یافته است.

کد خبر 6714182
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها