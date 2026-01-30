تبیین راه مقابله با عملیات روانی دشمن؛ استکبار به دنبال هراس افکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به حوادث منطقه ای بیان کرد: امروز سوالی که بسیار مطرح می شود این است که آیا جنگ خواهد شد یا نه اما مسئله مهمتر که از سوی دشمن دنبال می شود، فرسوده سازی ایران است.

وی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که شاید جنگ بشود و شاید هم نشود اما مسئله قطعی کنونی فرسوده سازی و استهلاک روانی است، افزود: این فرسوده سازی اذهان و مسئله روانی از ترفند های دشمن است که باید در قبال آن هوشیار بود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد هراس در بین ملت ایران اسلامی است، گفت: ملت ما باید بداند که چه جنگ بشود و چه نشود، نیروهای مسلح ما آماده مقابله با تهدیدات است.

عزیزی با بیان اینکه ملت ایران باید در قبال عملیات روانی دشمن مقاوم باشد، بیان کرد: برخی جوانان و نوجوانان ما با دیدن برخی مسائل در فضای مجازی بعضاً می ترسند اما آنچه برای جهادگران عرصه تبیین اهمیت دارد، مقاوم سازی افکار عمومی در برابر عملیات روانی دشمن است.

وی با بیان اینکه باید در فضای مجازی کار تبیینی را دوچندان کرد افزود: ترس گزاره مرکزی دشمن در عملیات روانی است و لذا باید هوشیار بود و جوانان را نیز هوشیار کرد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد ترس و هراس بین ملت ایران اسلامی است، گفت: آنچه ما را می تواند ما را از این وضعیت خارج سازد ترس زدایی از جامعه ایران اسلامی با ابزار جهاد تبیین است.