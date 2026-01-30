دستجردی: دشمن همواره در برابر ملت ایران محکوم به شکست بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد اظهار کرد: گفتار و رفتار ما در جامعه تأثیر فراوانی دارد و دشمنان بر اساس سخنان و مواضع داخلی برنامه‌ریزی می‌کنند، از این‌رو باید مراقب گفتار خود باشیم و از پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز کنیم.

امام جمعه خلیل آباد با بیان اینکه دشمن به دنبال فرسایش و مستهلک کردن جامعه است، افزود: دشمن قصد دارد ملت ایران را از حالت مقاومت خارج کند، اما مردم با بصیرت و هوشیاری اجازه تحقق این توطئه‌ها را نخواهند داد.

وی با اشاره به نقش رهبری و نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای امنیتی و نظامی کشور تاکنون عملکرد موفقی داشته‌اند و پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های نظامی به دست آورده‌اند.

دستجردی ضمن قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح گفت: دشمن نباید تصور کند که می‌تواند ملت ایران را از مسیر مقاومت خارج کند.

امام جمعه خلیل آباد با بیان اینکه دشمن جلسات و برنامه‌های متعددی برای ضربه زدن به ایران دارد، گفت: دشمن امروز در شرایط فروپاشی قرار دارد و فضاسازی‌ها و اظهارات مقامات آمریکا از جمله ترامپ، نشان‌دهنده سردرگمی و ضعف آنان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز دستاوردهای فراوانی دارد و مردم باید با وحدت و اتحاد، پشتیبان ولایت باشند.

دستجردی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در پنج دهه گذشته تصریح کرد: دشمن با ایجاد نوسانات در بازار ارز و طلا به دنبال ایجاد تزلزل در جامعه است، اما مردم باید هوشیار باشند و اجازه تحقق این اهداف را ندهند.

امام جمعه خلیل آباد مواضع اتحادیه اروپا علیه سپاه را محکوم و از تلاش‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تقدیر کرد و گفت: این نیروها حق بزرگی بر گردن مردم دارند.