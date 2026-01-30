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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

دستجردی: دشمن همواره در برابر ملت ایران محکوم به شکست بوده است

دستجردی: دشمن همواره در برابر ملت ایران محکوم به شکست بوده است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل‌آباد گفت: دشمن همواره در برابر ملت ایران محکوم به شکست بوده و تلاش آنان برای خارج کردن جامعه از مسیر مقاومت، راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد اظهار کرد: گفتار و رفتار ما در جامعه تأثیر فراوانی دارد و دشمنان بر اساس سخنان و مواضع داخلی برنامه‌ریزی می‌کنند، از این‌رو باید مراقب گفتار خود باشیم و از پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز کنیم.

امام جمعه خلیل آباد با بیان اینکه دشمن به دنبال فرسایش و مستهلک کردن جامعه است، افزود: دشمن قصد دارد ملت ایران را از حالت مقاومت خارج کند، اما مردم با بصیرت و هوشیاری اجازه تحقق این توطئه‌ها را نخواهند داد.

وی با اشاره به نقش رهبری و نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای امنیتی و نظامی کشور تاکنون عملکرد موفقی داشته‌اند و پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های نظامی به دست آورده‌اند.

دستجردی ضمن قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح گفت: دشمن نباید تصور کند که می‌تواند ملت ایران را از مسیر مقاومت خارج کند.

امام جمعه خلیل آباد با بیان اینکه دشمن جلسات و برنامه‌های متعددی برای ضربه زدن به ایران دارد، گفت: دشمن امروز در شرایط فروپاشی قرار دارد و فضاسازی‌ها و اظهارات مقامات آمریکا از جمله ترامپ، نشان‌دهنده سردرگمی و ضعف آنان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز دستاوردهای فراوانی دارد و مردم باید با وحدت و اتحاد، پشتیبان ولایت باشند.

دستجردی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در پنج دهه گذشته تصریح کرد: دشمن با ایجاد نوسانات در بازار ارز و طلا به دنبال ایجاد تزلزل در جامعه است، اما مردم باید هوشیار باشند و اجازه تحقق این اهداف را ندهند.

امام جمعه خلیل آباد مواضع اتحادیه اروپا علیه سپاه را محکوم و از تلاش‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تقدیر کرد و گفت: این نیروها حق بزرگی بر گردن مردم دارند.

کد مطلب 6735314

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