توضیح وزارت بهداشت درباره روند پذیرش مصدومان حوادث اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر، برخی اظهارنظرها درباره نحوه ارائه خدمات درمانی به مصدومان، موجب شکلگیری برداشتهایی نادرست در افکار عمومی شده است؛ در حالیکه روالهای پزشکی در این زمینه کاملاً روشن و مبتنی بر اصول حرفهای و انسانی است.
برای شفافیت بیشتر در این زمینه خبرنگار مهر، با عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت گفتگویی داشته است.
عبادی با تشریح روند پذیرش و درمان بیماران در بیمارستانها توضیح داد: نظام سلامت کشور، مطابق با اصول پذیرفتهشده پزشکی و پرستاری در سراسر جهان، خدمات خود را بدون هرگونه تبعیض و فارغ از ملاحظات غیرمرتبط با درمان ارائه میدهد و مراکز درمانی همواره محیطی امن برای دریافت خدمات سلامت محسوب میشوند. پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان نیز در این چارچوب، صرفاً بر انجام وظایف حرفهای و اخلاقی خود متمرکز هستند.
وی با اشاره به گفتگویی که در روزهای قبل به نقل از او در یک خبرگزاری داخلی منتشر شده و مورد استناد برخی معاندین قرار گرفته، عنوان کرد محتوای این گفتوگو صرفاً ناظر بر وظیفه انسانی، اخلاقی و حرفهای نظام سلامت در ارائه خدمات درمانی به تمامی بیماران بوده و هدف اصلی آن، تأکید بر ضرورت مراجعه بهموقع افراد نیازمند درمان به مراکز درمانی و پیشگیری از بروز عوارض ناشی از تأخیر در درمان، از جمله عفونت زخمها و پیچیده شدن فرآیندهای درمانی، بوده است.
وی توضیح داد: در این گفتوگو، صرفاً بر تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی ضروری و کاهش نگرانیهای احتمالی آنان تأکید شده و هدف، ایجاد اطمینان خاطر برای مراجعه بهموقع به مراکز درمانی بوده است.
وی خاطرنشان کرد که احراز هویت جهت ارائه هرگونه خدماتی اعم از خدمات اجتماعی، بهداشتی و درمانی در هر جای دنیا امری طبیعی و عادی است و منافاتی با ارائه خدمات ندارد. مگر فردیکه حالش خیلی نامساعد هست یا مجهول الهویه باشد که این افراد بدون احراز هویت میتوانند بدون دریافت خدمات بیمهای تحت درمان قرار گیرند. البته بدیهی است بررسی میزان تخلفات و جرایم مرتبط با موضوعات انتظامی، امنیتی و قضایی با مراجع ذیربط است.
عبادی در ادامه با بیان اینکه پذیرش بیماران آسیب دیده در حوادث اخیر نباید به تاخیر بیفتد اظهار داشت: ارائه خدمت درمانی به مصدومان و بیماران یک وظیفه انسانی، حرفهای و قانونی برای کادر درمان است و هیچ پزشکی یا پرستاری در شرایط اورژانسی، ارائه خدمت را منوط به تعیین هویت بیمار نمیکند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: در اورژانسها، بیماران معمولاً به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول بیماران بدحال، مصدومان اورژانسی و افراد مجهولالهویه هستند. در این موارد، اصل حاکم بر نظام درمانی نهتنها در ایران بلکه در همه دنیا اولویت نجات جان بیمار است. بنابراین رسیدگی، اقدامات تشخیصی و حتی اعمال جراحی فوریتی انجام میشود، بدون اینکه در لحظه نخست، تعیین هویت یا بررسی مدارک شناسایی شرط ارائه خدمت باشد. ممکن است بیماری ساعتها یا حتی تا پایان درمان هویتش مشخص نشود، اما این موضوع هرگز مانع درمان نخواهد بود.
وی گفت: گروه دوم بیماران عادی هستند که با وضعیت پایدار به مراکز درمانی مراجعه میکنند و قصد استفاده از خدمات بیمهای دارند. در این حالت، طبق روالهای جاری نظام سلامت، ارائه کد ملی یا مدارک هویتی برای تشکیل پرونده الکترونیک، احصای سوابق پزشکی و استفاده از پوشش بیمهای ضروری است. این مسئله نه یک اقدام امنیتی، بلکه یک رویه استاندارد پزشکی و اداری است که در تمام نظامهای درمانی جهان اجرا میشود؛ چرا که تصمیمگیری درمانی، تجویز دارو و ادامه مراقبت، وابسته به سوابق قبلی بیمار است.
عبادی افزود: بنابراین باید تأکید کرد که در شرایط اورژانسی، درمان مقدم بر هر امر دیگری است و تعیین هویت در اولویت بعدی قرار میگیرد، اما در مراجعات غیراضطراری، تعیین هویت برای ارائه خدمات بیمهای و ثبت صحیح اطلاعات پزشکی، یک قاعده پذیرفتهشده و جهانی است. خلط این دو موضوع میتواند باعث برداشتهای نادرست و نگرانیهای غیرواقعی شود.
نظر شما