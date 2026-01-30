تداوم اعتراضات علیه دولت ترامپ؛ گسترش اعتصاب به سراسر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: فعالان مدنی خواستار اعتصاب سراسری در روز جمعه شدهاند و از مردم خواسته اند با شعار «نه کار، نه مدرسه، نه خرید» دست به اعتراض بزنند.
گاردین نوشت: برگزارکنندگان میگویند اعتصاب عمومی روز جمعه بخشی از یک جنبش رو به گسترش و غیرخشونتآمیز برای مقابله با تاکتیکهای تهاجمی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) است که تاکنون به کشته شدن رنه گود و الکس پرِتی در مینیاپولیس، کیت پورتر در لسآنجلس و سیلوریو ویهگاس گونزالس در ایالت ایلینوی شده است.
براساس این گزارش، دانشجویان نقش کلیدی در اعتراضات و اعتصابات امروز دارند و گروههای دانشجویی از جمله انجمنهای دانشجویان سیاهپوست، سومالیایی، لیبریایی، اتیوپیایی و اریترهای در برنامه ریزی این اعتراضات نقش دارند.
گاردین نوشت: از رستورانها و فروشگاههای پوشاک گرفته تا کتابفروشیها و کافهها، کسبوکارهایی در دهها شهر اعلام کردهاند که تعطیل خواهند بود.
بر اساس یک سامانه رهگیری اقدامات اعتراضی، معترضان در شهرهایی مانند فیلادلفیا، نیویورک، بویسی و کلمبوس مقابل شهرداریها، دادگاهها، ساختمانهای ایالتی و مجالس قانونگذاری تجمع میکنند. دانشآموزان دبیرستانها و دانشجویان کالجها در فلوریدا، کالیفرنیا و ایالتهای دیگر نیز دست به ترک کلاسها زدهاند.
ر میلواکی و بوفالو در ایالت وایومینگ، مردم در پارکها و گوشهوکنار خیابانها گرد هم آمدهاند. برخی معترضان، از جمله در واشنگتن دیسی، مقابل فروشگاههای زنجیرهای «تارگت» تجمع کردهاند. پس از آنکه اداره مهاجرت، دو کارمند تارگت را در ریچفیلد مینهسوتا بهطور خشونتآمیز بازداشت کرد، فعالان خواستار تداوم تحریم این شرکت خردهفروشی شدهاند.
اعتراضات روز جمعه همزمان با نزدیک شدن به تعطیلی بخشی دولت فدرال برگزار میشود؛ چرا که دموکراتهای سنا و برخی جمهوریخواهان اعلام کردهاند با هر لایحه بودجهای که شامل تأمین مالی وزارت امنیت داخلی، نهاد ناظر بر اداره مهاحرت باشد مخالفت خواهند کرد. دموکراتها خواستار مجموعهای از اصلاحات هستند، از جمله ممنوعیت استفاده مأموران از ماسک و الزام اداره مهاجرت به دریافت حکم قضایی برای انجام بازداشتها.
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