مولوی ساداتی: جمهوری اسلامی سد محکمی در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به تجربه تلخ برخی کشورها در مواجهه با استکبار جهانی اظهار داشت: در کشورهایی مانند لیبی، روزگاری مردم از رفاه برخوردار بودند، اما با دخالت استکبار، آن کشورها به ویرانی کشیده شدند.

امام جمعه اهل‌سنت شهرستان سراوان، افزود: هر جا استکبار پا گذاشته، آبادانی از بین رفته است و امروز جمهوری اسلامی ایران سد محکمی در برابر این جریان سلطه‌گر به شمار می‌رود. اگر خدای ناکرده این سد شکسته شود، نه تنها ایران، بلکه دیگر کشورهای اسلامی نیز در امان نخواهند بود.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا و حمایت آن از رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آمریکا هیچ‌گاه حامی مسلمانان نبوده و نخواهد بود. اگر مدعیان خیرخواهی مردم بودند، این همه تحریم، تخریب و جنایت علیه ملت‌ها و مقدسات اسلامی انجام نمی‌دادند؛ در حوادث اخیر نیز شاهد هدف قرار گرفتن مساجد، قرآن و مردم بی‌گناه بودیم.

مولوی ساداتی با انتقاد از اظهارات و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه مقام معظم رهبری گفت: به‌کار بردن الفاظ ناشایست و تهدید شخصیتی که میلیون‌ها مسلمان در جهان به او ارادت دارند، نه در شأن یک رئیس‌جمهور است و نه با اخلاق انسانی سازگار است و قطعاً واکنش امت اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی آمریکا، سلطه رژیم صهیونیستی بر کشورهای اسلامی است و در همین مسیر، همواره از اسرائیل حمایت کرده و خواهد کرد. آمریکا هیچ‌گاه پشتیبان مسلمانان نبوده و اگر امروز نیز ادعای خیرخواهی می‌کند، عملکردش خلاف آن را ثابت کرده است.