امام جمعه دلگان تصمیم اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به مناسبتهای سهگانه هفته، بر نقش بیبدیل جوانان، تجلیل از سربازان گمنام امام زمان(عج) و گرامیداشت دهه فجر تأکید کرد.
وی همزمان با میلاد حضرت علیاکبر(ع) و روز ملی جوان، خطاب به جوانان گفت: حضرت علیاکبر(ع) نماد ایمان، ادب، شجاعت و مسئولیتپذیری است و جوان امروز باید در گفتار و عمل، الگویی زنده برای جامعه باشد.
خطیب نماز جمعه دلگان با تقدیر از سربازان گمنام امام زمان(عج)، آنان را قهرمانان بینام و نشانی خواند که با ایثار و فداکاری، امنیت کشور را حفظ میکنند و بر لزوم پاسداری از راه شهیدان و آرمانهای انقلاب تأکید کرد.
خطیب نماز جمعه دلگان دهه فجر را یادگار مقاومت و امید ملت ایران دانست و گفت: دشمنان با تحریم، جنگ روانی و فریب در فضای مجازی تلاش میکنند انقلاب را تضعیف کنند، اما وحدت، بصیرت، تکیه بر تولید داخلی و امید به آینده، پیامهای روشن این ایام است.
وی از مردم خواست با تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب، قدرت ملت سرفراز ایران را به نمایش گذارند.
محکومیت تصمیم اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران
حجتالاسلام بامری در بخش دیگری از خطبه دوم، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را غیرمنطقی، تحریکآمیز و مغایر قوانین بینالمللی دانست و افزود: این اقدام در راستای سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از تروریسم دولتی است. سپاه پاسداران نیرویی قانونی و مردمی است که نقش کلیدی در مبارزه با تروریسم داشته است. مسئولیت پیامدهای این تصمیم خصمانه بر عهده سیاستمداران اروپایی خواهد بود و ایران پاسخ مناسبی خواهد داد.
وی در پایان با تأکید بر حمایت قاطع مردم از سپاه پاسداران، خاطرنشان کرد: ملت ایران به این نیروی مردمی افتخار میکند و از آن دفاع خواهد کرد.
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