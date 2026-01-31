مرگ بیش از ۲۰۰ نفر در پی ریزش معدن در کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بیش از ۲۰۰ نفر در پی ریزش معدن کلتان روبایا در استان کیوو شمالیِ جمهوری دموکراتیک کنگو جان باخته‌اند. عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش‌ها، این معدن روز چهارشنبه دچار ریزش شد و تا روز جمعه شمار دقیق تلفات همچنان نامشخص بود.

لومومبا کامبره موییزا سخنگوی فرماندار منصوب‌شده از سوی شورشیان در استانی که معدن در آن قرار دارد، میزان تلفات تأیید کرد. او همچنین گفت حدود ۲۰ نفر از مجروحان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

موییزا به رویترز گفت: بیش از ۲۰۰ نفر قربانی این رانش زمین شدند که در میان آنان معدنچیان، کودکان و زنان نیز حضور دارند. برخی افراد در آخرین لحظات نجات یافتند اما دچار جراحات شدید هستند.

این معدن در حدود ۶۰ کیلومتری (۳۷ مایلی) شمال‌غرب شهر گوما مرکز استان کیوو شمالی واقع شده است.

به گفته مقام‌های محلی، تاکنون تعدادی از اجساد از زیر آوار بیرون آورده شده و عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

روبایا حدود ۱۵ درصد از عرضه جهانی کلتان را تأمین می‌کند؛ ماده‌ای معدنی که برای تولید تانتالوم فلزی مقاوم در برابر حرارت که در ساخت تلفن‌های همراه، رایانه‌ها، قطعات هوافضا و توربین‌های گازی کاربرد دارد پالایش می‌شود.

ساکنان محلی در این محل با دست و به‌صورت سنتی کلتان استخراج می‌کنند و در ازای آن روزانه تنها چند دلار دستمزد می‌گیرند. این منطقه از سال ۲۰۲۴ تحت کنترل گروه شورشی AFC/M۲۳ (ائتلاف نیروهای کنگو / جنبش ۲۳ مارس) قرار دارد.