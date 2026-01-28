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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

چوپان سارق در شاهین شهر دستگیر شد

چوپان سارق در شاهین شهر دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیری چوپانی سارق که اقدام به سرقت و فروش گوسفندان صاحب کار خود می کرد خبرداد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت شکایت یکی از دامداران مبنی بر سرقت چند رأس از گوسفندان گله وی در یکی از مناطق حاشیه شهرستان شاهین شهر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی موضوع و جمع آوری سرنخ های موجود مشخص شد چوپان گله در نبود صاحب کار خود اقدام به سرقت و فروش گوسفندان به راننده یک خودروی عبوری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به دستگیری این چوپان سارق ابراز کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6734237

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