بجنوردی: ورزش ناشنوایان شاهرود نیازمند حمایت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین بجنوردی صبح شنبه در دیدار با رئیس شورای شهر شاهرود در سالن جلسات این شورا، خواستار افزایش حمایت از ورزشکاران ناشنوا در این شهرستان شد و ابراز کرد: رزشکاران این هیئت نیازمند حمایت های جدی از سوی مدیریت شهری و دولتی برای ادامه فعالیت های ورزشی هستند.

وی افزود: تنها توقع ما از مدیریت شهری حمایت از توسعه ورزش های ناشنوایان است چرا که موجب ارتقای سلامت جسمی و روانی این قشر خاص از جامعه می‌شود.

رئیس هیئت ورزش ناشنایان شاهرود در ادامه بیان داشت: ناشنوایان به دلیل محدودیت‌های ارتباطی نسبت به سایر شهروندان نیازمند حمایت نهادهای شهری هستند تا بتوانند با توانمندی خود نقش مهم‌تری را در جامعه ایفا نمایند.

بجنوردی نداشتن سالن ورزشی مناسب،دفتر ثابت، کمبود تجهیزات و امکانات ورزشی مانند تجهیزات کامل دارت، شطرنج، توپ فوتسال و والیبال و سایر لوازم ورزشی را از مشکلات عمده این هیئت دانست.

رئیس شورای شهر شاهرود هم در این نشست در سخنانی کوتاه ضمن بیان اینکه با تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ورزش،جوانان و نخبگان، بارها از گروه‌ها و هیئت های ورزشی ، قهرمانان و مقام آوران حمایت و بخشی از مشکلات آنان نیز برطرف شده است، گفت: حمایت از همه ورزشکاران همچنان در دستور کار قرار خواهد داشت.

محمدرضا یونسیان ضمن بیان اینکه تجلیل از تیم‌ها و قهرمانان ورزشی نام آور به صورت دوره‌ای صورت گرفته و همچنان در حال شناسایی و تقدیر از آنان هستیم، ابراز کرد: به زودی برای رفع مشکلات هیئت ورزشی ناشنوایان با موضوعات مورد نظر جلسه ای تشکیل خواهد شد تا بتوانیم بخشی از مطالبات این قشر را برطرف سازیم.