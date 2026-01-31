مدیریت باید در مورد اندونگ پاسخ دهد/ دوست دارم در استقلال بمانم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال پیکان در هفته نوزدهم لیگ برتر اظهار داشت: پیکان تیم خوبی است و مصاف با این تیم همیشه برای ما سخت بوده است. این تیم بازیکنان خوبی در ترکیب خود دارد و سیستم بازی خود را تغییر می دهد. همانطور که قبلا گفتم هر بازی برای ما حکم فینال را دارد و ما می خواهیم به رقابت در صدر جدول ادامه دهیم.
وی با اشاره به وضعیت دیدیه اندونگ توضیح داد: همانطور که شما اخبار را دنبال میکنید، من هم پیگیر هستم و مشخص است که دیدیه اندونگ به تیم بازنمیگردد. این بازیکن برای ما مهرهای کلیدی و بسیار ارزشمند بود و واقعاً نمیدانم در موضوع فسخ قرارداد او چه اتفاقی افتاد. از دست دادن اندونگ برای من ناراحتکننده است و نمیدانم مقصر این موضوع چه کسی است. حتماً باید بدانیم چه اتفاقی رخ داده و لازم است در این خصوص با مدیرعامل باشگاه صحبت کنم.
سرمربی استقلال در ادامه با انتقاد از شرایط میزبانی این تیم عنوان کرد: من دوست دارم در تهران بازی کنیم. ما هر سه روز یکبار مسابقه داریم و سفر رفتن واقعاً خستهکننده است. فشردگی رقابتها و جابهجاییها باعث خستگی بازیکنان میشود. تیم ما در صدر جدول قرار دارد، اما این شرایط اصلاً خوشایند نیست. تراکتور، سپاهان و حتی پرسپولیس چنین مشکلاتی ندارند، اما در استقلال هر روز با یک مشکل جدید مواجه هستیم. واقعاً احساس تنهایی میکنم، اما خسته نمیشویم چون من و بازیکنانم جنگنده هستیم.
ساپینتو با تأکید بر اینکه مشکلات استقلال فقط به استادیوم خانگی محدود نمیشود، افزود: فقط بحث ورزشگاه نیست؛ زمین تمرین ما هم هنوز مشخص نشده است. در نقل و انتقالات نیز همه تیمها توانستند بازیکن جذب کنند، اما ما تنها تیمی بودیم که بازیکن نگرفتیم.
وی در واکنش به این موضوع که به نظر میرسد حمایت لازم از سوی مدیران باشگاه صورت نمیگیرد، گفت: نمیدانم چه بگویم. حمایت فقط حرف زدن نیست. ما برای قهرمانی میجنگیم و کادر فنی و بازیکنان استقلال واقعاً عالی هستند. در شرایطی قرار داریم که برای سه جام میجنگیم، در حالی که پرسپولیس و سپاهان در برخی از این جامها حضور ندارند و شرایط ما سختتر است. پنجره نقلو انتقالات باشگاه بسته است؛ نهتنها بازیکنی نگرفتیم، بلکه بازیکن هم از دست دادیم.
سرمربی استقلال ادامه داد: طی سه یا چهار هفته گذشته جلساتی با هیئتمدیره داشتیم و درباره مسائل مختلف صحبت کردیم. اکنون با همان شرایط در حال ادامه مسیر هستیم. به ما قول دادهاند که مشکلات را حل کنند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. برخی قرارداد بازیکنان نیز مشکل دارد و ما به تمرکز نیاز داریم که این موضوع برایمان بسیار مهم است.
ساپینتو درباره شرایط کادر فنی و احتمال اضافه شدن مربی جدید گفت: تحت این شرایط باید فرد مناسبی پیدا کنم که هم به من و هم به تیم کمک کند. همه نگران هستند، اما آوردن مربی خارجی در شرایط فعلی بسیار سخت است. از کادر ایرانیام راضی هستم؛ مربیان خوبی داریم و کارها بهخوبی پیش میرود، بهویژه زمانی که همه چیز سازماندهی شده باشد.
وی همچنین به وضعیت بازیکنان تیم اشاره کرد و گفت: منیر الحدادی و یاسر آسانی پس از هفتهها بهطور کامل به تیم اضافه شدهاند و کمی زمان نیاز دارند تا مانند سایر بازیکنان آماده شوند. نهتنها نازون و جنپو، بلکه مهاجمان دیگری هم داریم. از همه آنها انتظار میرود پیشرفت کنند. باید روی ضربات آخر و استفاده از موقعیتها بهتر کار کنیم. ما تا قبل از محوطه جریمه عملکرد خوبی داریم، اما باید در داخل محوطه جریمه نیز مؤثرتر باشیم و نباید فرصتها را بهراحتی از دست بدهیم.
ساپینتو در پایان تأکید کرد: من هیچوقت تیم را تنها نمیگذارم و تلاش میکنم در کنار هم فصل را به پایان برسانیم. برای فصلهای آینده آماده هستم و هیئتمدیره هم رضایت دارد، اما باید همه شرایط فراهم باشد. تغییرات مدیریتی هر هفته مطرح میشود و باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
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