به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در واکنش به اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت دیپلماتیک این اتحادیه باشد، گواهی بر «انسداد اندیشه راهبردی» در بروکسل است. اروپا با این رفتار غیرمتعارف، عملاً ابزارهای حقوقی و بین‌المللی را قربانیِ فشارهای سیاسی بی‌سرانجام کرد و نشان داد در برابر فشارهای آمریکایی-صهیونیستی، توان ایستادگی و حفظ استقلال خود را ندارد.

آنچه تحت عنوان فهرست تروریستی مطرح شده، یک بدعت خطرناک در حقوق بین‌الملل است. شناسایی یک نهاد رسمی نظامی به‌عنوان گروه غیرقانونی، نه‌تنها با اصل «برابری حاکمیت‌ها» در تضاد است، بلکه به معنای نابودی چارچوب‌های دیپلماتیک میان طرفین تلقی می‌شود. اروپا باید متوجه باشد که با این اقدام، مسیر تعاملات عقلانی را مسدود کرده و امنیت جمعی را به بازیچه گرفته است.

اتحادیه اروپا در حالی علیه نیروی خط مقدم مبارزه با تروریسم در غرب آسیا اقدام می‌کند که سابقه سیاه خود در حمایت از جریان‌های بی‌ثبات‌کننده و سکوت در برابر نسل‌کشی جاری در غزه را در کارنامه دارد. این تناقض در رفتار، یعنی «تروریست خواندنِ مدافع» و «حمایت از متجاوز»، نشان‌دهنده سقوط اخلاقی تشکیلاتی است که مدعی صلح جهانی است.

اتحادیه اروپا باید عواقب سخت این ماجراجویی را بپذیرد. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند؛ بر این اساس، ارتش کشورهایی که در این رویه خصمانه مشارکت داشته‌اند، از نظر ایران تروریست محسوب شده و مسئولیت هرگونه تنش در منطقه و هزینه‌های سنگین ناشی از آن بر عهده پایتخت‌های اروپایی خواهد بود.

شورای نگهبان ضمن محکومیت شدید این تصمیم تحریک‌آمیز، اعلام می‌دارد که سپاه پاسداران به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نهادی برخاسته از بطن جامعه ایران، همچنان با تکیه بر پشتیبانی بی‌دریغ مردم، به مسیر خود در صیانت از امنیت ملی و آرامش منطقه با قاطعیت ادامه خواهد داد. برچسب‌های مجعول سیاسی، هرگز نخواهند توانست واقعیت‌های میدانی و پیوند عمیق میان مردم و خادمان امنیتشان را تغییر دهند. دشمنان بدانند که این‌گونه توطئه‌ها، نه تنها خللی در عزم ما ایجاد نمی‌کند، بلکه همبستگی ملت و حاکمیت را در دفاع از کیان ایران اسلامی مستحکم‌تر از پیش خواهد کرد.