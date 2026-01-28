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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

موحدی: پلیس با دست خالی فتنه‌ها را مهار کرد

موحدی: پلیس با دست خالی فتنه‌ها را مهار کرد

دادستان کل کشور گفت فراجا در فتنه‌های اخیر، بدون استفاده از سلاح و با وجود تقدیم شهید و مجروح، توانست با مدیریت میدانی و همراهی مردم اوضاع را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور در بیست و ششمین گردهمایی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا گفت: بحمداله جمهوری اسلامی در تربیت نیروها در همه بخش ها موفق عمل کرده و فراجا نیز از این امر مستثنی نیست. نیروهای فرهیخته و با تجربه در سراسر کشور در فراجا خدمت می کنند.

وی بیان داشت: در همه حوادث دهه های گذشته فراجا عملکرد درخشانی داشته و به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است.

این مقام قضائی با اشاره به این که فراجا سیاست گذاری های نظام را دقیقا پیاده کرده، تصریح کرد: پلیس در همین فتنه اخیر و دیگر فتنه ها، با دست خالی و با توجه به این که اجازه استفاده از سلاح را نداشت و شهید و مجروح هم داد و غائله را با کمک مردم و سایر نیروها مهار کرد و البته در واقع میدان داری و فرماندهی با فراجا بود.

دادستان کل کشور ادامه داد: سردار "احمدرضا رادان" فرمانده کل انتظامی به انتظامی سراسر کشور دستور داد که استفاده از سلاح در برابر مردم ممنوع است و جا دارد به همه نیروهای فراجا در کشور تبریک گفت که به رشد و توانایی رسیده اند که توانستند این غائله را خاتمه داده و آگاهانه، عالمانه و حرفه ای برخورد کنند و من فراجا را موفق می دانم.

حجت الاسلام موحدی آزادتعامل فراجا با قوه قضائیه را بسیار قانونمند و منطقی و تعریف شده دانست و افزود: هر دو طرف در چارچوب وظایف خود عمل می کنید و هماهنگی کاملا برقرار است.

وی در ادامه بر آموزش ضابطین تاکید کرد و گفت: نحوه نگارش گزارش ضابطین حائز اهمیت است و بایستی از بازرسی های غرض آلود خودداری شود و اطلاع رسانی در حوزه ارائه خدمات نیز اهمیت ویژه ای دارد.

دادستان کل کشور بیان داشت: تعامل بین دو سازمان باعث می شود نقاط ضعف و قوت مشخص و با همکاری یکدیگر بتوانیم حقوق ملت که بر دوش ماست را با دقت و صحت محقق کنیم.

وی تاکید داشت: نگاه ما حمایت حقوقی و قضائی از اقدامات ضابطین فراجا است چراکه شبانه روز با مردم سرو کار دارند و توصیه ما اینست که حمایت از آنان صورت گیرد.

حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به این که اخلاق و تربیت زیربنای حقوق قضائی است، گفت: نیروهای فراجا بایستی علاوه بر توانمندی های انتظامی از اشرافیت حقوقی نیز برخوردار باشند تا از بروز چالش های ماموریتی پیشگیری شود.

کد مطلب 6734269

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