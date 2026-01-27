به گزارش خبرگزاری مهر،سومین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و اعضا این ستاد، امروز سه شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاهها و هماهنگیهای لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، ضمن تبریک ایام شعبانیه، اظهار کرد: انتخابات بهعنوان یکی از جلوههای بارز مردمسالاری دینی نقش بی نظیری در تثبیت امنیت، اقتدار ملی و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی دارد. مشارکت گسترده مردم در انتخابات همواره پشتوانهای مستحکم برای کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بوده است.
دادستان کل کشور گفت: متأسفانه همواره در مقاطع حساس به ویژه در آستانه انتخابات شاهد تلاشهای سازمان یافته جریانهای معاند و بدخواهان نظام با بهرهگیری از جنگ روانی، فضاسازی رسانهای و بزرگنمایی برخی حوادث هستیم که تلاش میکنند اعتماد عمومی را کاهش دهند و مشارکت مردم را محدود کنند. این اقدامات نه از سر دلسوزی بلکه با هدف ضربه زدن به امنیت، انسجام ملی و اراده ملت صورت میگیرد.
وی افزود: با وجود حوادث تلخ اخیر، این وقایع نباید ابزاری برای ناامیدسازی جامعه یا ایجاد فاصله بین مردم و فرآیندهای قانونی کشور شود. در خصوص انتخابات برخورد هوشمندانه، قانونی و منصفانه با تخلفات، همراه با اطلاعرسانی صحیح و شفاف، مانع سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی بیان کرد: در این میان اعتمادسازی و شفافیت، مهمترین رکن پیشگیری از جرایم انتخاباتی و تحقق مشارکت حداکثری است. مردم زمانی با اطمینان در انتخابات حضور پیدا میکنند که احساس کنند رأی آنان مؤثر است، سلامت انتخابات تضمین شده، قوانین برای همه یکسان اجرا میشود و با تخلفات و جرایم انتخاباتی بدون اغماض برخورد میشود.
دادستان کل کشور گفت: در این راستا دستگاه قضایی خود را متعهد میداند که با نظارت دقیق و پیشگیری فعال نسبت به تخلفات و جرایم احتمالی، برخورد قاطع و عادلانه کند و از حقوق مردم و سلامت انتخابات صیانت کند. ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول، رویکردی پیشگیرانه، آگاهانه و اعتمادساز را در پیش گرفته و اجازه نخواهد داد عرصه انتخابات کشور به میدان عملیات روانی معاندین تبدیل شود.
وی ادامه داد: امروز حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی نه تنها یک حق، بلکه پاسخی قاطع به دشمنان و بدخواهانی است که امنیت، استقلال و پیشرفت کشور را برنمیتابند. با همت همه دستگاهها و همراهی آگاهانه مردم، شاهد انتخابات سالم، امن و با مشارکت حداکثری خواهیم بود.
دادستان کل کشور گفت: همچنین لازم است خانوادهها مراقب جوانان خود باشند تا در دام شبکههای اجتماعی معاند و صهیونیستی نیافتند. متأسفانه در جریانات اخیر، برخی جوانان فریب خورده و خانوادههایی داغدار شدند. اقدامات این شبکهها در جنگ ۱۲ روزه موفق نبوده است، اما ادامه خواهند داشت و سناریوهای مختلفی برای فریب برخی جوانان طراحی میکنند. طبق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هر نوع همکاری با این رژیم و شبکههای معاند، جرم محسوب میشود.
دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی، اعلام کرد که در شرایط کنونی، همه مسئولان باید از ملاحظات بیش از حد پرهیز کنند، چرا که احتیاط واقعی امروز در شفافگویی و آگاهسازی مردم نهفته است. مردم باید در جریان مسائل روز قرار گیرند و دلایل رخدادهایی مانند اغتشاشات، درگیریها و وقایعی شبیه حوادث گذشته یا جنگ ۱۲ روزه، بهروشنی توضیح داده شود تا افکار عمومی آگاه و هوشیار باقی بماند.
وی افزود: حضور مردم در انتخابات مستقیماً امنیت ملی را تقویت و دشمن را ناامید میکند و هر رأی، هرچند کوچک به نظر برسد، در کنار دیگر آرا قدرت بازدارندهای ایجاد میکند. امور کشور بدون وقفه در جریان است و روند انتخابات نیز بهصورت طبیعی و مستمر ادامه دارد.
جهانگیر: ۴۳۲ شعبه دادسرا و ۲۵۲ شعبه دادگاه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده است
اصغر جهانگیر دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، در ابتدا با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امیدواریم به برکت آن نازنینان مشکلات و مصائبی که امروزه گریبانگیر کشور شده است، از جامعه اسلامی رخت بربندد.
وی ادامه داد: ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسات اول و دوم نشان میدهد که اکثر ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استانها فعال هستند؛ بسیاری از آنها جلسه دوم خود را نیز برگزار کردهاند و مابقی حداقل یک جلسه برگزار کرده و مصوبات خود را به دبیرخانه ارسال کردهاند. کارگروههای ذیل ستاد مرکزی کار خود را آغاز کرده و در حال پیگیری فعالیتهایشان هستند.
جهانگیر بیان کرد: بر اساس گزارشهایی که از استانها دریافت کردهایم، شعب ویژه انتخاباتی در استانها فعالیت خود را آغاز کردهاند. همچنین در شعب دادسرایی و دادگاهی، شعبی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شده است. در مجموع، بر اساس گزارشی که تاکنون دریافت کردهام، ۴۳۲ شعبه دادسرا به رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص داده شده و ۲۵۲ شعبه نیز در دادگاههای سراسر کشور به این امر تخصیص یافته است.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، گفت: تا این مرحله، گزارشهایی از استانها دریافت شده است؛ هرچند برخی استانها هنوز گزارشهای خود را ارسال نکردهاند، اما اکثر استانهایی که گزارش دادهاند، شعب خود را فعال کرده و اقدامات لازم را آغاز کردهاند. جلسات ستادهای پیشگیری نیز شروع شده و حداقل هر استان یک جلسه برگزار کرده است و مصوبات متعددی داشتهاند.
وی افزود: در مجموع، آمارها نشان میدهد که فعالیت ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استانها در شرایط مطلوبی قرار دارد و طبق برنامه، امور در حال پیگیری است.
انتخابات تناسبی باید بهصورت شفاف برای مردم و نامزدها تبیین شود
در ادامه جلسه علی صالحی، دادستان تهران، با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق انتخابات تناسبی گفت: با توجه به اینکه این شیوه برای نخستینبار در کشور اجرا میشود، لازم است ابعاد مختلف آن بهصورت شفاف و کامل برای احزاب، نامزدهای انتخابات تهران و افکار عمومی تشریح شود.
وی با اشاره به وجود ابهاماتی درباره سازوکار انتخابات تناسبی افزود: حتی ممکن است برخی از اعضا و دستاندرکاران نیز پرسشهایی در این زمینه داشته باشند؛ از این رو، تبیین دقیق و کارشناسی این موضوع امری ضروری است تا همه ذینفعان در جریان کامل فرآیند قرار گیرند.
دادستان تهران تصریح کرد: ضروری است صدا و سیما نیز در چارچوب قوانین، توضیحات لازم را به مردم ارائه دهد تا در آینده، این موضوع به محل منازعه و اختلاف میان مسئولان اجرایی، نامزدها و احزاب تبدیل نشود؛ چرا که تاکنون این شیوه انتخاباتی برای بخشهایی از جامعه مبهم بوده است.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در استان تهران اظهار کرد: علیرغم آنکه تاکنون ابلاغ رسمی برای تشکیل ستاد در استان تهران انجام نشده بود، ستاد مربوطه تشکیل و جلسهای با حضور متولیان انتخابات شهرستانهای استان برگزار شد. این نشست با مشارکت گسترده مسئولان و ارائه گزارشهای مناسب همراه بود.
وی افزود: در شهرستانها نیز ستادهای مربوطه تشکیل شده و جلسات منظم و مطلوبی برگزار شده است. این روند در سایر شهرها و نقاط استان تهران نیز بهصورت فعال پیگیری خواهد شد و همانند دیگر نقاط کشور، مصوبات ستاد به دبیرخانه مربوطه ارسال میشود.
دادستان تهران همچنین با تأکید بر اهمیت شرایط امنیتی کشور خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر لازم در حوزه امنیتی ضروری است تا انتخابات پیشرو در فضایی امن، آرام و قانونمند برگزار شود.
افزایش ۶۰ درصدی ثبتنام داوطلبان شوراها در سیستان و بلوچستان
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد، رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به وضعیت امنیتی و انتخاباتی استان گفت: با وجود شرایط خاص امنیتی و تهدیدات عملیاتی گروهکهای مسلح، استان سیستان و بلوچستان در جریان اغتشاشات اخیر، آرامترین استان کشور بود و هیچ مشکل خاص امنیتی در سطح استان گزارش نشد.
وی با ارائه گزارشی از روند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: در این دوره، ۲ هزار و ۴۶۹ نفر برای عضویت در شوراها ثبتنام کردند که از این تعداد ۵۴۹ نفر را بانوان تشکیل میدهند. این آمار نسبت به دوره قبل، نشاندهنده رشد ۶۰ درصدی ثبتنام داوطلبان و افزایش ۲۲ درصدی حضور بانوان است که بیانگر استقبال چشمگیر مردم استان از نهاد شوراهاست.
رئیسکل دادگستری استان، میانگین سنی داوطلبان را بین ۳۵ تا ۴۰ سال اعلام کرد و افزود: بیشترین مدرک تحصیلی ثبتنامکنندگان کارشناسی بوده و عمده داوطلبان از میان کارمندان و فرهنگیان هستند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: تقویم جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی ابلاغ شده و تاکنون جلسات این ستاد برگزار و هشت مصوبه به تصویب رسیده است. همچنین دو کمیته فضای مجازی و تبادل اطلاعات بهصورت فعال در حال رصد و پایش فضای انتخاباتی هستند. جلسات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی شهرستانهای استان برگزار شده است.
وی تعداد صندوقهای رأی را ۷۴۰ صندوق شهری و ۴ هزار و ۵۳ صندوق روستایی اعلام کرد و افزود: برای تمامی شهرستانها و مرکز استان، شعب ویژه دادسرا و محاکم برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر در جرایم انتخاباتی تعیین شده است.
ثبتنام ۶۶ هزار و ۹۴ نفر داوطلب برای انتخابات شورای اسلامی شهر در دوره هفتم
اسلامی نماینده وزارت کشور از ثبتنام ۶۶ هزار و ۹۴ نفرداوطلب برای انتخابات شورای اسلامی شهر در دوره هفتم خبر داد و گفت: ۹۲ درصد از ثبتنامها به صورت غیرحضوری و حدود ۸ درصد به صورت حضوری انجام شده است. مقایسه با دوره ششم نشان میدهد که ثبتنام داوطلبان در این دوره حدود ۲۸ درصد رشد داشته است.
وی همچنین با اشاره به افزایش مشارکت خانم ها، گفت: نسبت حضور خانمها در ثبتنامها از ۱۲ درصد در دوره ششم به ۱۵ درصد در دوره هفتم ارتقا یافته است. از نظر تحصیلی، حدود نیمی از داوطلبان دارای مدرک کارشناسی، ۳۴ تا ۳۵ درصد کارشناسی ارشد و ۵ درصد دکترا هستند که نسبت به دوره قبل افزایش یافته است.
اسلامی ادامه داد: در این دوره، برخلاف انتخابات سال ۱۴۰۰، همه شهرها به حد نصاب داوطلبان رسیدهاند. همچنین حدود یکسوم اعضای شورای ششم مجدداً ثبتنام کردهاند و دو سوم داوطلبان، افراد جدید هستند. از نظر استانی، تهران، قم، البرز، یزد و خراسان رضوی بیشترین ثبتنام را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: چهار نشست مشترک نیز با خانه احزاب، دبیران کل و نمایندگان احزاب برگزار شده و از میان ۱۰۹ حزب دارای مجوز، تاکنون ۴۰ حزب نمایندگان خود را برای حضور در فرآیند انتخابات تناسبی معرفی کردهاند که نشاندهنده افزایش تمایل احزاب برای مشارکت فعال در این دوره از انتخابات است.
نماینده وزارت کشور با اشاره به مبانی قانونی انتخابات تناسبی خاطرنشان کرد: بندهای ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شورای اسلامی کشور به این نظام اختصاص دارد و برای نخستین بار، مشارکت رسمی احزاب در قدرت در قانون پیشبینی شده است. بر اساس مصوبه قانونی، انتخابات شوراها در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش در دوره هشتم بهصورت تناسبی برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این مدل، هم احزاب و هم داوطلبان مستقل امکان حضور دارند و افراد میتوانند بهصورت منفرد یا در قالب فهرستهای حزبی در انتخابات شرکت کنند. ارائه فهرستها صرفاً توسط احزاب دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و در چارچوب رسمی و قانونی انجام میشود.
سامانه «آرا» برای معرفی داوطلبان و مناظرهها راهاندازی شد
نماینده صدا و سیما در این جلسه گفت: سازمان صدا و سیما پس از تجربه موفق راهاندازی بیش از ۲۰۰ کانال انتخاباتی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲، این الگو را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ادامه داده است. در این راستا، دو ابرپروژه مهم راهاندازی ۳۳ شبکه محلی شورا در سراسر کشور بههمراه یک شبکه ویژه استان تهران، و همچنین توسعه بسترهای رسانهای نوین در دست اجراست.
وی افزود: شبکههای شورا با مأموریت آگاهسازی، آموزش و افزایش مشارکت، برنامههایی از جمله مناظرههای حزبی، بررسی پروندههای محلی و پرداختن به مسائل شوراها را در دستور کار دارند. در تهران، مناظرهها عمدتاً در سطح احزاب برگزار میشود و در استانها، بهویژه حوزههایی با کمتر از ۳۰۰ داوطلب، امکان مناظره مستقیم میان نامزدها فراهم شده است.
نماینده صدا و سیما بیان کرد: وجه تمایز این دوره از انتخابات شوراها، تناسبی بودن انتخابات در تهران و الکترونیکی بودن فرآیند رأیگیری است که با برگزاری جلسات مشترک و تولید برنامههای آموزشی، بهطور گسترده برای مردم تبیین شده است. در همین راستا، تولیدات متمرکز رسانهای برای پاسخ به ابهامات و افزایش آگاهی عمومی انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین سامانه «آرا» برای نخستین بار در صدا و سیما راهاندازی شده تا مخاطبان بتوانند محتوای معرفی داوطلبان، ویدیوهای آموزشی و تبلیغاتی و برنامههای مناظره را در بستر فضای مجازی دنبال کنند. در مجموع، مجموعه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، رقابت سالم و مشارکت حداکثری در انتخابات طراحی و اجرا شده است.
نظر شما