پوستر فیلم سینمایی «حاشیه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده‌فرد منتشر شد.

این پوستر توسط محسن کربلایی زاده و خانه طراحان انقلاب اسلامی ایده‌پردازی و اجرا شده و طراحی لوگوی «حاشیه» را نیز استودیو آن‌تات برعهده داشته است.

«حاشیه» عنوان نخستین فیلم سینمایی علیزاده‌فرد اثری در ژانر معمایی‌پلیسی است و قصه‌ خانواده‌ای را در حاشیه‌شهر روایت می‌کند.

هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی در این اثر سینمایی ایفای نقش کرده‌اند.

«حاشیه» روز جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۴ در پردیس سینمایی ملت به عنوان خانه رسانه جشنواره فجر چهل‌ و چهارم اکران می‌شود.