پوستر فیلم سینمایی «حاشیه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم سینمایی «حاشیه» به تهیهکنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزادهفرد منتشر شد.
این پوستر توسط محسن کربلایی زاده و خانه طراحان انقلاب اسلامی ایدهپردازی و اجرا شده و طراحی لوگوی «حاشیه» را نیز استودیو آنتات برعهده داشته است.
«حاشیه» عنوان نخستین فیلم سینمایی علیزادهفرد اثری در ژانر معماییپلیسی است و قصه خانوادهای را در حاشیهشهر روایت میکند.
هادی کاظمی، مهران احمدی، سجاد بابایی، ونوس کانلی، میترا رفیع، جواد قامتی، محمود نظرعلیان، محمد موحدنیا، حسین شهبازی و آندیا عبدالرضایی در این اثر سینمایی ایفای نقش کردهاند.
«حاشیه» روز جمعه ۱۷ بهمن ساعت ۱۴ در پردیس سینمایی ملت به عنوان خانه رسانه جشنواره فجر چهل و چهارم اکران میشود.
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