به گزارش خبرنگار مهر، جاوید حیاتی عصر پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها با اشاره به کاهش ۷۰ میلیمتری بارندگیها نسبت به میانگین بلندمدت کشور اظهار کرد: این وضعیت موجب کاهش ۱.۷ میلیون تُن علوفه مراتع عشایری، کاهش وزن دامها و افزایش تلفات و سقط جنین دامهای عشایری شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۳۵۱ کامیون تانکر آبرسان در سراسر کشور سالانه حدود ۷ میلیون مترمکعب آب را برای تأمین آب شرب عشایر جابجا میکنند و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۸ میلیون مترمکعب برسد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد جامعه عشایری کشور بهصورت پایدار از آب شرب برخوردار هستند گفت: ۶۰ درصد دیگر همچنان از طریق آبرسانی سیار تأمین میشوند.
حیاتی همچنین از برنامه نوسازی ناوگان آبرسانی خبر داد و گفت: از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور، تأمین ۲۰۰ کامیون تانکر آبرسان پیشبینی شده که یکسوم آن تأمین اعتبار شده و مراحل اجرایی آن در دست اقدام است.
وی بیان کرد: سهم استان خراسان شمالی از این ناوگان نیز در نظر گرفته شده و در اختیار اداره کل امور عشایر استان قرار خواهد گرفت.
حیاتی در ادامه افزود: محدوده اتراقگاههای عشایری با همکاری منابع طبیعی مشخص شده و اقدامات زیربنایی نظیر احداث سکوهای استقرار، سرویسهای بهداشتی، آبانبار و مرمت ایلراهها از محل اعتبارات ملی، استانی و ارزش افزوده در حال اجراست.
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