توزیع ۶۳۵ تانکر ذخیره آب بین عشایر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای تهیه و توزیع ۶۳۵ تانکر ذخیره آب، مبلغی بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ارزش افزوده هزینه شده است.
مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این تانکرهای ۱۰۰۰ لیتری امکان ذخیرهسازی آب سالم و بهداشتی را، بهویژه در مناطقی که بهصورت سیار آبرسانی میشود، فراهم میکنند.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات این ادارهکل در راستای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت عشایر، اجرای طرح آبرسانی سیار است که از طریق ۲۶ دستگاه تانکر آبرسان بهصورت مستمر به ۳۲۰۰ خانوار عشایری در سطح استان خدماترسانی میشود.
