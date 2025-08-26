  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

توزیع ۶۳۵ تانکر ذخیره آب بین عشایر سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۶۳۵ دستگاه تانکر ثابت پلی‌اتیلن و ۱۵ دستگاه تانکر کشنده بین خانوارهای عشایری استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای تهیه و توزیع ۶۳۵ تانکر ذخیره آب، مبلغی بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ارزش افزوده هزینه شده است.

مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این تانکرهای ۱۰۰۰ لیتری امکان ذخیره‌سازی آب سالم و بهداشتی را، به‌ویژه در مناطقی که به‌صورت سیار آبرسانی می‌شود، فراهم می‌کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات این اداره‌کل در راستای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت عشایر، اجرای طرح آبرسانی سیار است که از طریق ۲۶ دستگاه تانکر آبرسان به‌صورت مستمر به ۳۲۰۰ خانوار عشایری در سطح استان خدمات‌رسانی می‌شود.

