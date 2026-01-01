اعلام فراخوان ارسال آثار به پنجمین اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان ارسال آثار به پنجمین اجلاس مهدویت و انقلاب اسلامی اعلام شد.

این دوره از اجلاس به میزبانی شهر بندرعباس و با هدف تعمیق فرهنگ انتظار و تبیین نقش خانواده در تحقق تمدن نوین اسلامی برگزار خواهد شد.

محورها و موضوعات فراخوان ویژه محققان و صاحب نظران شامل محور اول، ضرورت‌ها و الزامات تحقق خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی «مبانی و ارکان خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی, مراحل رسیدن خانواده مهدوی به تراز تمدن نوین اسلامی, خانواده مهدوی و الزامات (شناختی، گرایشی، کنشی) در شکل گیری تمدن نوین اسلامی, خانواده مهدوی و بایسته‌های (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. محور دوم، ساز و کارهای تجلّی زیست منتظرانه در خانواده تراز تمدن نوین اسلامی «عرصه‌های تربیتی زیست منتظرانه در خانواده تراز تمدن نوین اسلامی, نقش امید افزایی در رشد مادی و معنوی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی, مقایسه زیست منتظرانه در خانواده تراز تمدن نوین اسلامی با زیست بر پایه فرهنگ غربی, رابطه عفاف و حجاب با امنیت اخلاقی و اجتماعی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی, مهارت‌های رفتاری والدین برای زیست منتظرانه در خانواده تراز تمدن نوین اسلامی، رابطه رعایت موازین اخلاقی (فردی، اجتماعی) با کارآمدی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی ومحور سوم، الگوشناسی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی «نقش انقلاب اسلامی در معرفی الگوی خانواده مهدوی تراز تمدنی, رابطه رشد علمی در خانواده مهدوی با تمدن نوین اسلامی، تربیت انقلابی و پویایی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، نقش سواد رسانه در کارآمدی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، الگوی ازدواج در خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، خانواده ولایت مدار الگویی برای کارآمدی خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، نقش مادران الگو در تحکیم خانواده تراز تمدن نوین اسلامی و محور چهارم، چالش‌ها و تهدیدهای تمدنی فراروی خانواده مهدوی در آخرالزمان «جنگ شناختی علیه خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی, چالش‌های (شناختی, گرایشی و کنشی) خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، تأثیرات مخرب فضای ولنگار مجازی بر خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، برنامه‌های رسانه‌های غربی برای انزوای خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، تهدیدهای سلامت جسم و روان خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی، چالش جمعیت و تأثیر آن بر خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی و در نهایت محور ویژه جایگاه مقاومت و ایثار در خانواده مهدوی تراز تمدن نوین اسلامی است.

لازم به یادآوری است موضوعات و عناوین همسو با موارد ذکر شده حول محورهای چهارگانه پذیرفته می‌شود.

قالب‌های ارائه آثار رساله دکتری، مقالات علمی، پژوهش‌های کاربردی، پایان نامه کارشناسی ارشد است.

مزایای شرکت در فراخوان دارای مجوز ISC وزارت علوم تحقیقات و فناوری، چاپ آثار برتر در نشریات علمی و پژوهشی و کتاب اجلاس همراه با گواهی شرکت در فراخوان خواهد بود.

مهلت شرکت در فراخوان تا شنبه بیستم دی ماه ۱۴۰۴ است.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۶۰۳۴۲۹۷ – ۸۶۰۳۵۶۸۱ – ۰۲۱ تماس بگیرند.