بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان الیگودرز در قالب سامانه بارشی اخیر تا صبح امروز چهارشنبه، اظهار داشت: میزان بارندگی‌ها در «کیگوران» ۳۳ میلی‌متر باران و ارتفاع برف ۲۸ سانتیمتر بوده است.

وی گفت: همچنین میزان بارش باران در «چرباس» ۲۱ میلی‌متر و ارتفاع برف ۲۰ سانتیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان میزبان بارش باران «چمن سلطان» ۵۹ میلی‌متر باران و ارتفاع برف ۳۰ سانتی‌متر اعلام کرد و گفت: میزبان بارش باران در «کشکک» ۵۳ میلی‌متر و ارتفاع برف ۱۵ سانتی‌متر بوده است.

مرادپور، یادآور شد: میزان بارش باران در «شاپورآباد» ۷۰ میلی‌متر و ارتفاع برف ۳۰ سانتی‌متر بوده است.