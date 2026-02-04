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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

۳۰ سانتی‌متر بارش برف در «شاپورآباد» الیگودرز ثبت شد

۳۰ سانتی‌متر بارش برف در «شاپورآباد» الیگودرز ثبت شد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان ارتفاع برف در «شاپورآباد» شهرستان الیگودرز را ۳۰ سانتی‌متر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی ایستگاه‌های باران‌سنجی شهرستان الیگودرز در قالب سامانه بارشی اخیر تا صبح امروز چهارشنبه، اظهار داشت: میزان بارندگی‌ها در «کیگوران» ۳۳ میلی‌متر باران و ارتفاع برف ۲۸ سانتیمتر بوده است.

وی گفت: همچنین میزان بارش باران در «چرباس» ۲۱ میلی‌متر و ارتفاع برف ۲۰ سانتیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان میزبان بارش باران «چمن سلطان» ۵۹ میلی‌متر باران و ارتفاع برف ۳۰ سانتی‌متر اعلام کرد و گفت: میزبان بارش باران در «کشکک» ۵۳ میلی‌متر و ارتفاع برف ۱۵ سانتی‌متر بوده است.

مرادپور، یادآور شد: میزان بارش باران در «شاپورآباد» ۷۰ میلی‌متر و ارتفاع برف ۳۰ سانتی‌متر بوده است.

کد مطلب 6739764

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
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      پاسخ
      الهی شکر

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