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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، مسیر تازه جذب سرمایه‌گذاری در البرز

توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، مسیر تازه جذب سرمایه‌گذاری در البرز

کرج - مدیرکل راهداری البرز گفت: با توجه به جایگاه مهم استان البرز در حمل‌ونقل کشور، توسعه مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی نقش مؤثری در رونق اقتصادی، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان شامگاه سه شنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این اداره‌کل با اشاره به جایگاه ویژه البرز در مسیر کریدورهای اصلی کشور اظهار کرد: رویکرد راهداری استان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در بخش خدمات بین‌راهی است تا علاوه بر ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای، ارزش افزوده و درآمد پایداری نیز برای استان ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه احداث مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، رفاه مسافران و توسعه پایدار ایفا می‌کند، افزود: این مجتمع‌ها علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، فرصت مناسبی برای اشتغال‌زایی و حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم می‌آورند.

مدیرکل راهداری البرز خاطرنشان کرد: استان البرز به‌دلیل نزدیکی به پایتخت و قرارگیری در محورهای پرتردد ملی، یکی از نقاط کلیدی کشور برای اجرای طرح‌های خدمات جاده‌ای محسوب می‌شود و با برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی کشور تبدیل شود.

وی افزود: نگاه راهداری البرز به این پروژه‌ها، صرفاً عمرانی نیست بلکه اقتصادی و توسعه‌محور است و بر مبنای بازدهی بلندمدت و ایجاد ارزش پایدار برای سرمایه‌گذاران تعریف می‌شود.

کد مطلب 6739772

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