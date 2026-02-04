به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان شامگاه سه شنبه در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری این ادارهکل با اشاره به جایگاه ویژه البرز در مسیر کریدورهای اصلی کشور اظهار کرد: رویکرد راهداری استان، استفاده حداکثری از ظرفیتهای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی بهویژه در بخش خدمات بینراهی است تا علاوه بر ارتقای سطح خدمات به کاربران جادهای، ارزش افزوده و درآمد پایداری نیز برای استان ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، رفاه مسافران و توسعه پایدار ایفا میکند، افزود: این مجتمعها علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، فرصت مناسبی برای اشتغالزایی و حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم میآورند.
مدیرکل راهداری البرز خاطرنشان کرد: استان البرز بهدلیل نزدیکی به پایتخت و قرارگیری در محورهای پرتردد ملی، یکی از نقاط کلیدی کشور برای اجرای طرحهای خدمات جادهای محسوب میشود و با برنامهریزی منسجم میتواند به یکی از قطبهای اصلی مجتمعهای خدماتی و رفاهی کشور تبدیل شود.
وی افزود: نگاه راهداری البرز به این پروژهها، صرفاً عمرانی نیست بلکه اقتصادی و توسعهمحور است و بر مبنای بازدهی بلندمدت و ایجاد ارزش پایدار برای سرمایهگذاران تعریف میشود.
نظر شما