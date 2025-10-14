امام جمعه بانه: فرهنگ نماز و انس با قرآن در مدارس نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی، صبح سه شنبه در جلسه کمیته همکاری‌های قرآن، عترت و نماز که در سالن مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش بنیادین نماز در زندگی دینی و فردی دانش‌آموزان، اظهار کرد: نماز باید به عنوان یک رکن اساسی دین در زندگی روزمره کودکان و نوجوانان نهادینه شود.

وی افزود: نماز نه تنها یک فریضه عبادی بلکه عاملی مؤثر در ایجاد نظم، انضباط فردی و اجتماعی، تقویت آرامش درونی و ارتباط معنوی با خداوند است و اگر از سنین کودکی و نوجوانی در وجود انسان نهادینه شود، می‌تواند آینده‌ای روشن و با ثبات اخلاقی برای نسل فردا رقم بزند.

ماموستا کریمی همچنین با تأکید بر ضرورت انس هرچه بیشتر دانش‌آموزان با قرآن کریم، گفت: قرآن باید در دل و جان فرزندان ما جای گیرد و آموزش مفاهیم این کتاب آسمانی به صورت مستمر و هدفمند در برنامه‌های تربیتی مدارس لحاظ شود.

وی تصریح کرد: انس با قرآن کریم، نه تنها مسیر زندگی فردی را روشن می‌کند، بلکه موجب رشد معنوی و ارتقا اخلاقی انسان در جامعه خواهد شد و می‌تواند نسل جوان را در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بیمه کند.

بسترهای گسترش فرهنگ نماز و آموزه‌های قرآنی در مدارس فراهم شود

امام جمعه بانه با اشاره به وظیفه نهادهای فرهنگی و آموزشی در این حوزه، خاطرنشان کرد: لازم است آموزش و پرورش در تعامل نزدیک با نهادهایی مانند سازمان اوقاف، مراکز اسلامی، شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی، بسترهای لازم را برای گسترش فرهنگ نماز و آموزه‌های قرآنی در مدارس فراهم کند.

در ادامه این جلسه که با حضور سرپرست آموزش و پرورش بانه، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، مسئول مرکز بزرگ اسلامی، نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی، مرزبانی، مدیران مدارس و مربیان قرآنی برگزار شد، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پیرامون راهکارهای نهادینه‌سازی فرهنگ نماز و توسعه فعالیت‌های قرآنی در مدارس پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این نشست، ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی مدارس به عنوان نخستین پایگاه تربیت دینی، بر تدوین برنامه‌های جذاب، متناسب با روحیات دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی در ترویج آموزه‌های دینی تأکید کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد با هماهنگی میان ادارات و نهادهای ذی‌ربط، برنامه‌ریزی مناسبی برای برگزاری دوره‌های آموزش قرآن، مسابقات فرهنگی، اقامه نماز جماعت در مدارس و اجرای طرح‌های تربیتی با محوریت نماز و قرآن در سطح شهرستان انجام شود.