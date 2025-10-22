خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: این روزها حال و هوای متفاوتی دارد؛ شهری که به برکت برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، با حضور صدها قاری و حافظ از سراسر کشور، به فضایی معنوی و روحنواز تبدیل شده است و در کنار رقابتهای قرآنی، غرفهها و محافل فرهنگی، از جمله غرفه کودک و نوجوان، جلوهای ویژه به این رویداد قرآنی بخشیدهاند.
این روزها طنین دلنواز آیات قرآن در سنندج پیچیده و شهر مسجد و منارهها میزبان چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم است؛ رویدادی که نهتنها برای قاریان، حافظان و فعالان قرآنی، که برای همه مردم کردستان، بهویژه کودکان و نوجوانان، لحظاتی متفاوت، الهی و خاطرهساز رقم زده است.
حجتالاسلام محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، از حضور بیش از ۳۲۰ نفر از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی از سراسر کشور در این دوره از مسابقات خبر میدهد، رویدادی ملی که با حضور این جمع نخبگان، سنندج را به «عطر آیات» آراسته و به صحنهای از معنویت و نور بدل کرده است.
حجتالاسلام محمد کاروند افزود: این مسابقات معنوی با حضور داوران و اساتید قرآنی و در رشتههای مختلف نغمات، آوایی و غیره در سنندج در حال برگزاری است.
وی بیان کرد: در این مسابقات خواهران و برادران فعال قرآنی از سراسر کشور حضور یافتهاند و به رقابت میپردازند.
وی تصریح کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی در مراکز دینی از جمله امامزاده هاجره خاتون سنندج بخشی از برنامههای جنبی این مسابقات قرآنی است.
همنشینی قرآن، مردم و فرهنگ
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان تصریح کرد: در حاشیه این مسابقات، محافل انس با قرآن، نشستهای تخصصی سبک زندگی اسلامی و همچنین نمایشگاهی با عنوان «نمایشگاه قرآنی» در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برپا شده است.
کاروند یادآور شد: نمایشگاهی که در قالب یازده غرفه، جلوههایی از هنر، فرهنگ، آموزش و فعالیتهای قرآنی را به بازدیدکنندگان ارائه میدهد.
وی اضافه کرد: یکی از غرفههایی که از همان روزهای نخست برگزاری نمایشگاه مورد استقبال ویژه قرار گرفته، غرفه کودک و نوجوان است فضایی شاد، رنگارنگ و سرشار از انرژی که تلاش میکند مفاهیم والای قرآن و دین را با زبانی کودکانه، اما مؤثر، به نسل آینده منتقل کند.
دنیای کودکانه در دل رویدادی قرآنی
وی بیان کرد: در این غرفه که هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۰۰ به مدت ۱۰ شب دایر است، همه چیز به گونهای طراحی شده تا کودکان و نوجوانان در کنار تفریح و سرگرمی، با معارف دینی آشنا شوند.
کاروند اضافه کرد: از مسابقات نقاشی و بازیهای فرهنگی گرفته تا قصهگویی قرآنی و آموزش آیات کوتاه؛ همه چیز برای ایجاد خاطرهای دلنشین و تأثیرگذار در ذهن و دل کودکان فراهم شده است.
آشنایی کودکان با کلام الهی
مهدی دهقان، از روحانیون فعال در این غرفه، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اهمیت این فضا را چنین توصیف میکند: غرفه کودک و نوجوان یکی از اقدامات مؤثری است که میتواند کودکان را از همان سنین ابتدایی با کلام الهی آشنا کند.
حجتالاسلام مهدی دهقان افزود: وقتی کودک در فضایی شاد و دوستانه با قرآن آشنا میشود، این ارتباط عمیقتر و ماندگارتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: استفاده از ابزار هنر، از جمله نقاشی، بازیهای فرهنگی و فعالیتهای تعاملی، نقش مهمی در جذب کودکان به مفاهیم دینی دارد و افزود: اگر میخواهیم نسل آینده ما قرآنی باشد، باید امروز در بسترهایی مثل این غرفه، به شکوفایی استعدادهای آنها کمک کنیم و چنین فعالیتهایی بذر ایمان را در دل آنها میکارد.
تربیت قرآنی، رسالتی شیرین و ضروری
وی بیان کرد: هدف اصلی از راهاندازی این غرفه، صرفاً سرگرمی یا پر کردن اوقات فراغت نیست؛ بلکه مسئولان برگزارکننده به دنبال آن هستند که با ایجاد فضای تعامل، آموزش و مشارکت، کودکان را برای ساختن آیندهای بر پایه ارزشهای دینی آماده کنند.
حجتالاسلام دهقان افزود: این تلاشها میتواند تأثیرات بلندمدتی در رشد شخصیت معنوی و اخلاقی کودکان داشته باشد.
در بخشی از این غرفه، کارگاههای آموزش حفظ آیات ساده قرآن کریم برگزار میشود که با استقبال خوبی از سوی خانوادهها روبهرو شده است.
همچنین، حضور فعال روحانیون و مربیان متخصص در حوزه کودک، به غنای محتوای ارائهشده افزوده و سطح کیفی برنامهها را ارتقا داده است.
وقتی معنویت، بازی و آموزش به هم میرسند
غرفه کودک و نوجوان در نمایشگاه قرآنی سنندج، نمونهای موفق از تلفیق فعالیتهای فرهنگی با آموزههای دینی است؛ الگویی که میتواند در سایر شهرها و رویدادهای فرهنگی نیز تکرار شود.
این فضا نهتنها کودکان را به قرآن علاقهمند میکند، بلکه خانوادهها را نیز نسبت به اهمیت آموزش دینی در سنین پایین، آگاهتر میسازد.
در پایان روز، وقتی کودکان با دستهای رنگی، چهرههای شاد و لبخندهایی از جنس نور از غرفه خارج میشوند، معنای واقعی «تربیت قرآنی در بستری کودکانه» تجلی مییابد؛ تربیتی که با زبان مهر، رنگ و بازی بذر معرفت را در دلهای کوچک مینشاند و آنها را برای آیندهای روشنتر آماده میسازد.
چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج که از ۲۶ مهرماه در سنندج آغاز و تا پنجم آبان ماه ادامه دارد، نهتنها محفلی برای رقابت قاریان و حافظان، بلکه فرصتی برای ترویج معارف قرآن در سطح جامعه است.
غرفه کودک و نوجوان، با خلق فضایی پرنشاط و آموزنده، نشان داد که میتوان از دل رویدادهای ملی، فرصتهایی تربیتی برای نسل آینده ساخت؛ نسلی که قرار است حاملان نور وحی باشند.
