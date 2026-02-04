یک بمب، صدها اثر؛ روایت ناب خلبانان ایرانی در دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سمفونی پرواز» نوشته محمدعلی رحیمیپناهی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. این کتاب خاطرات سرهنگ خلبان بازنشسته بوده که با روایتی شفاف و دقیق توانسته است مخاطبان خود را با خاطرات این سرهنگ بازنشسته آشنا کند.
از آنجا که خلبانان در هشت سال دفاع مقدس، نقش بیبدیل و تعیینکنندهای ایفا کردهاند. آنها از نخستین ساعات آغاز جنگ تحمیلی با وجود تمامی کمبودها و محدودیتها، در خط مقدم مقابله با دشمن متجاوز ایستادند. آنها با اجرای عملیاتهای پیچیده و شجاعانهای و حملات دقیق به اهداف حیاتی و استراتژیک دشمن در عمق خاک عراق، ابتکار عمل را در جنگ هوایی حفظ کردند و ضربات سنگینی به توان نظامی و روحیه دشمن وارد آوردند. پرواز در شرایط سخت، مقابله با نیروی هوایی مجهز عراق و دفاع از آسمان میهن با اتکا به ایمان، شجاعت و تخصص فنی، از ویژگیهای برجسته این خلبانان بود.
در پشت کتاب آمده است؛
نبرد بین ما و عقربههای نشاندهنده سوخت آغاز شده بود. زمان بهسرعت میگذشت و رسیدن به باند فرودهم آرزو شده بود. گویی به دنبال سراب در بیابان بودیم هرچه بود، در این ارتفاع کم به نزدیکیهای پایگاه رسیدیم قبل از اینکه چرخ هواپیما به باند برسد یکی از موتورها به دلیل اتمام سوخت خاموش شد.
کتاب «سمفونی پرواز» نوشته میلاد رضازاده در قطع رقعی و در ۱۹۲ صفحه و با بهای ۲۶۰ هزار تومان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.
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