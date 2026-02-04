تمرکز اصلی تسهیلات صندوق ذخیره بسیجبان بر ایجاد اشتغال خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدکریم شکوهینیا، ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان با حمایت فرماندهی سپاه استان و همراهی مجموعه استانداری، توانسته رتبه نخست ارائه خدمات صندوق ذخیره بسیجیان در کشور را به خود اختصاص دهد و خدمات گستردهای به بسیجیان و مردم استان ارائه کند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی صندوق، حمایت از اشتغال خرد و خانگی است، افزود: تمرکز ما بر ایجاد شغل در داخل منازل مردم قرار دارد تا خانوادهها، بهویژه بانوان، بتوانند بدون خروج از خانه به فعالیت اقتصادی پایدار دست یابند.
مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان ادامه داد: در حوزه تسهیلات اشتغال خانگی، سهم بانوان بیش از سایر گروهها بوده و بخش قابلتوجهی از تسهیلات صندوق به زنان اختصاص یافته است که نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده دارد.
شکوهینیا با اشاره به سقف تسهیلات پرداختی گفت: تسهیلات صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و بهصورت قرضالحسنه برای مشاغل خرد خانگی در نظر گرفته شده و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه صندوق، طرحها و مشاغل تعریفشده را مشاهده و درخواست خود را ثبت کنند.
وی تأکید کرد: فرآیند دریافت تسهیلات کاملاً ساده و کوتاه است؛ پس از ثبت درخواست، طرحها بررسی و متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن به بانک معرفی میشوند تا بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.
مدیرعامل صندوق ذخیره بسیجیان با اشاره به عملکرد این صندوق در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۳، در دو بخش فعالیت مستقیم صندوق و تفاهمنامه با سایر دستگاهها، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از تسهیلات اشتغال بهرهمند شدند که مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش به حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
شکوهینیا افزود: با افزایش سقف تسهیلات و رشد منابع مالی صندوق، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ تعداد دریافتکنندگان تسهیلات به حدود هفت هزار نفر افزایش یافته و حجم تسهیلات پرداختی به رقمی بین هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی صندوق ذخیره بسیجیان، حمایت عملی از اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد خانواده و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی، بهویژه در استانهایی مانند گلستان است که بستر مناسبی برای توسعه مشاغل خرد خانگی دارند.
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