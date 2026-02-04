المپیاد فرهنگی و ورزشی ایران قهرمان در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهرافروز مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این المپیاد اظهار کرد: نخستین المپیاد فرهنگی، هنری و ورزشی «ایران قهرمان» با هدف شناسایی و پرورش استعداد های نوجوانان و جوانان تحت حمایت امداد، آشنا کردن دانش آموزان با آرمان های انقلاب، شهدا و امام راحل با اجرای برنامه های فرهنگی، اعتلای بصیرت و دانش معنوی و فرهنگی در بین دانش آموزان و ابجاد حس رقابت و علاقمندی دانش آموزان به فعالیتهای فرهنگی و گروهی در شهرستان ارومیه برگزار شد.

وی افزود: این المپیاد در ۴ رشته فوتسال، سرود، تئاتر و مینی والیبال در مرکز استان در حال برگزاری است که امروز دختران و پسران تحت پوشش کمیته امداد در رشته سرود و در قالب ۱۱ تیم در محل مجتمع لاله ارومیه با هم به رقابت پرداختند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی افزود: ایران گذشته، ایران امروز، ایران فردا، ایران من و ایران قهرمان موضوعات مسابقه سرود بود و تیم های شرکت کننده با این موضوعات باهم به رقابت پرداختند.

مهرافروز خاطرنشان شد: تیم های شرکت کننده در مقطع متوسطه اول پایه های هفتم، هشتم و نهم از شهرستان های ارومیه، میاندوآب، چالدران، شاهین دژ، تکاب در این مسابقات شرکت داشتند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود گفت: مسابقات فوتسال نیز با حضور ۶ تیم از شهرستان های خوی، سلماس، میاندوآب، بوکان، مهاباد و شاهین دژ برگزار و درنهایت تیم شهرستان خوی قهرمان مسابقات شد.

وی با بیان اینکه تئاتر هم فردا با شرکت ۷ تیم از شهرستان های ارومیه، میاندوآب، تکاب و سلماس بصورت تک تیمی و دو تیمی برگزار خواهد شد، گفت: همچنین مسابقات مینی والیبال با حضور ۴ تیم از شهرستان های نقده، چایپاره، خوی، ارومیه ۲۴ ماه جاری برگزار می شود.

در پایان این المپیاد تیم های برگزیده به مرحله کشوری که بعد از ماه رمضان برگزار خواهد شد، راه می یابند.