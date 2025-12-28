استاندار کرمانشاه: مسیر حل مشکلات شهرک صنعتی هموار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه، در جلسه بررسی وضعیت شهرک صنعتی کرمانشاه، با تقدیر از اقدامات انجامشده در این مجموعه، افزود: در ماههای اخیر اتفاقات مثبتی در شهرک صنعتی رقم خورده و شکلگیری تعامل سازنده میان مدیریت شهرک و هیئترئیسه، زمینه رفع بخشی از مشکلات را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اختلافنظرهای موجود میان انجمن و هیئتمدیره شهرک صنعتی، تصریح کرد: بررسیها نشان داد این اختلافات ماهیت بنیادی و حلنشدنی ندارد و بخش عمده آن ناشی از نبود گفتوگوی مؤثر و مستمر بوده که با رویکرد کارشناسی قابل مدیریت است.
استاندار کرمانشاه افزود: جمعبندی جلسات اخیر و مصوبات تدوینشده، مسیر مشخصی را پیشروی شهرک صنعتی قرار داده و لازم است این مصوبات هرچه سریعتر ابلاغ و با جدیت اجرا شود تا همه طرفها به آن پایبند باشند.
حبیبی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها گفت: موضوعاتی نظیر تصفیهخانه، خدماترسانی، آسفالت، ایجاد فروشگاه و سایر نیازهای زیرساختی باید با برنامهریزی دقیق دنبال شود و هیئتمدیره بتواند در چارچوب اختیارات قانونی، وظایف خود را بهدرستی انجام دهد.
وی افزود: بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات در محل شهرک صنعتی، نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته و به گفته مدیران واحدهای صنعتی، اقدامات انجامشده بهویژه در حوزه خدمات و زیرساختها، تفاوت محسوسی با گذشته دارد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هدف نهایی باید رونق اقتصادی و سوددهی شهرک صنعتی باشد، گفت: شهرک صنعتی کرمانشاه ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به یک مجموعه موفق و افتخارآمیز دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب و استقبال متقاضیان، میتواند به یک برند صنعتی در کشور تبدیل شود.
حبیبی پیشنهاد داد برنامهای یکساله یا دوساله با برآورد دقیق هزینهها تدوین و در قالب صورتجلسه ابلاغ شود تا مسیر توسعه شهرک صنعتی شفاف و قابل پیگیری باشد و هدفگذاری برای تبدیل این شهرک به یکی از بهترین شهرکهای صنعتی کشور محقق شود.
وی همچنین با اشاره به نقش شهرکهای صنعتی در اشتغالزایی افزود: کرمانشاه از ظرفیت بالایی در حوزه سرمایهگذاری برخوردار است و شهرک صنعتی کرمانشاه میتواند فرصتهای شغلی قابل توجهی ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مدیریت استان از همه ظرفیتهای موجود، چه در شهرک صنعتی کرمانشاه و چه در سایر شهرکها، برای توسعه تولید و اشتغال پایدار حمایت خواهد کرد.
گفتنی است ۷۷ درصد سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ از طریق مزایده به شرکت شهر صنعتی البرز استان قزوین واگذار شده است. در سالهای گذشته، نبود همافزایی میان هیئترئیسه شهرک و خانه صنعت، معدن و تجارت استان، روند پیگیری مشکلات را با چالش مواجه کرده بود که با حضور استاندار کرمانشاه، رسیدگی به این مسائل آغاز شده است.
همچنین امروز به دعوت استاندار کرمانشاه، هیئترئیسه شهرک صنعتی کرمانشاه متشکل از اعضای شورا و شهرداری شهر الوند به کرمانشاه سفر کردند تا مسائل این شهرک با حضور مدیران استانی بررسی و پیگیری شود.
نظر شما