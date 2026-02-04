برگزاری نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای طلوعنیوز، وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: چهارمین نشست گروهکاری مبارزه با موادمخدر در چارچوب روند دوحه، به میزبانی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در کابل برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان دولت سرپرست افغانستان، سازمانمللمتحد، سازمانهای جهانی، اتحادیه اروپا، سازمانهمکاریاسلامی و دیپلماتهای کشورهای دیگر به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند.
نمایندگان دولت سرپرست افغانستان در این نشست از کاهش کشت خشخاش در حد صفر خبر داده و تاکید کردند که مبارزه با موادمخدر نه تنها به سود افغانستان بلکه به سود کل منطقه و جهان است.
کابل تاکید کرد: حفظ دستاوردهای افغانستان نیازمند همکاری و سرمایهگذاری مشترک است.
نمایندگان دولت سرپرست افغانستان درباره قاچاق مواد مخدر صنعتی از کشورهای همسایه به این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند.
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