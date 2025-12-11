به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در آئینی رسمی با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور؛ محمدرضا بابایی، استاندار یزد و محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، مجتمع فرهنگی، ورزشی و رفاهی «یزدباف» رسماً افتتاح شد.

این مجموعه عظیم در زمینی به وسعت ۱۷ هزار مترمربع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده و هدف از اجرای آن، ارتقای سطح رفاه و سلامت اجتماعی کارکنان شرکت یزدباف و شهروندان یزدی عنوان شده است.

مسئولان حاضر در مراسم، بهره‌برداری از این پروژه را گامی مهم در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی صنایع و توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری دانستند.

مجتمع «یزدباف» با الهام از معماری اصیل ایرانی-اسلامی طراحی شده و ترکیبی از فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی را در خود جای داده است. بهره‌گیری از مصالح باکیفیت، کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای مزین به آیات قرآن کریم و اشعار شاعران بزرگ فارسی‌زبان، در کنار فضای سبز سازگار با اقلیم کویری یزد، جلوه‌ای ویژه دارد.

از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه می‌توان به احداث بزرگ‌ترین گود زورخانه خاورمیانه با گنبد رفیع و شاخص در مرکز مجموعه اشاره کرد.

همچنین سالن‌های اختصاصی ورزش‌های رزمی و آمادگی جسمانی برای بانوان و آقایان، مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، پیست اسکیت، سالن یوگا و زمین‌های استاندارد والیبال، بسکتبال و مینی‌فوتبال نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

این مجموعه فرهنگی و ورزشی «یزدباف» قرار است علاوه بر خدمات به کارکنان شرکت، درهای خود را به روی عموم شهروندان گشوده و به مرکزی برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و سلامت جامعه است.